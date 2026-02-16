RETRO RÁDIÓ

Kínos fotót tettek közzé Magyar Péterről

Óriási felsülés ez a Tisza elnökének. Alig lézengtek páran Magyar Péter gyűlésén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 18:05
Deák Dániel mezőkövesd Magyar Péter

Mezőkövesd 17 óra 16 perckor, Magyar Péter már színpadon. Nagyon kevesen kíváncsiak rá. - írja Deák Dániel a közösségi oldalára feltett légi felvételekhez, amelyen a Tisza Párt mezőkövesdi "gyűlése" látható.

Magyar Péter mezőkövesdi "gyűlése" hatalmas blama lett
Magyar Péter mezőkövesdi "gyűlése" hatalmas blama lett Fotó: Máté Krisztián / metropol

Nem meglepő, hiszen az elmúlt hetek nem neki kedveztek. Talán nem szeretik a magyarok, hogy Münchenben szelfit kért a legdurvább háborús uszítóktól. Mindenesetre a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest.

- írja Deák Dániel bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu