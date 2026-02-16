Kínos fotót tettek közzé Magyar Péterről
Óriási felsülés ez a Tisza elnökének. Alig lézengtek páran Magyar Péter gyűlésén.
Mezőkövesd 17 óra 16 perckor, Magyar Péter már színpadon. Nagyon kevesen kíváncsiak rá. - írja Deák Dániel a közösségi oldalára feltett légi felvételekhez, amelyen a Tisza Párt mezőkövesdi "gyűlése" látható.
Nem meglepő, hiszen az elmúlt hetek nem neki kedveztek. Talán nem szeretik a magyarok, hogy Münchenben szelfit kért a legdurvább háborús uszítóktól. Mindenesetre a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest.
- írja Deák Dániel bejegyzésében.
