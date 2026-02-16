Kocsis Máté: Magyar Pétert a mentelmi jogával mogyorózzák
Hétfő délután a Millenárison tartották meg a FIDESZ-KDNP Kerethirdetését, ahol hivatalosan is elfogadták a kormánypárt országos listáját. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök előtt felszólalt Kocsis Máté frakcióvezető is.
A kormánypárt még a januári Fidesz-kongresszuson ismertette az egyéni jelöltjeit, hétfő délután pedig bemutatásra kerül a 2026-os országgyűlési választás végleges országos listája is. A listára a tapasztalt politikusok mellé új indulók nevei is felkerültek. Kocsi Máté frakcióvezető is beszédet mondott a FIDESZ-KDNP Kerethirdetésén, amit hétfő délután tartottak meg a Millenárison.
Kocsis Máté: új Parlament lesz teljesen más ellenzékkel
Az országos választmányi ülésen a frakcióvezető beszédét azzal kezdte, hogy mindenkinek gratulál, aki képviselő-jelölt lett Európa legerősebb pártjában.
Ismert szabály a Fideszben, hogy nem pozícióra keresünk embert, hanem feladatra
— mondta a frakcióvezető, majd hozzátette, hogy azért kell mindenkinek készenlétben állnia és feladatot találnia magának, mert a Fideszben szükség van mindenki tudására.
Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy brutális nemzetközi nyomás alatt van Magyarország, ahol nem lehet improvizálni, nem lehet lemaradni, mert azonnal hátrányba lehet kerülni ilyen nyomás alatt - számolt be róla a Ripost.
Rajtatok áll, hogy a Magyar Péter nevű zűrös és balhés emberen keresztül a nemzetközi multik alakítanak-e kormányt és adóemelésekkel visszaszedik-e az elbukott pénzüket a magyar családoktól. Rajtatok áll, hogy Ukrajna az uniós tagságával belerángat-e bennünket a háborúba, vagy, hogy oda kell-e adni a magyarok pénzét, ahogy azt a német hadügyminiszter elvárja
— hangsúlyozta a frakcióvezető, majd hozzátette, hogy az illegális migrációnak való ellentmondás is ugyanilyen fontos feladat.
"Nektek kell nemet mondanotok a veszélyes ötletekre, Magyar Péter ugyanis nem tud és nem is akar majd"— utalt Kocsis Máté a Tisza Párt elnökének uniós mentelmi jogára.
Brüsszelben a mentelmi jogával mogyorózzák, Kijevben meg talán titkos felvételekkel.
"Csicska-sors, vagy nemzeti szuverenitás - ez rajtatok áll"
Kocsis Máté a kerethirdetésen arra is emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc a választások után vallotta csak be, hogy hazudott a magyar embereknek, a Tiszások azonban már a választások előtt belemondták a képünkbe a saját öszödi beszédüket. "Választást kell nyerni, utána mindent lehet", idézte Tarr Zoltán szavait.
Kocsis Máté végezetül három dolgot üzent a Fidesz-KDNP kihívóinak:
- Ne bújjanak a presszkukac mögé.
- Ne aludjanak ott drogos bulikon.
- Ne egyék ki a kacsáinkat a tavainkból, humorizált Magyar Péter furcsa megjegyzésére utalva frakcióvezető, amikor a Tisza Párt elnöke arról hablatyolt, hogy külföldi vendégmunkások az állatkerti kacsákat eszik.
