Kocsis Máté: Magyar Pétert a mentelmi jogával mogyorózzák

A kormánypárt még a januári Fidesz-kongresszuson ismertette az egyéni jelöltjeit, hétfő délután pedig bemutatásra kerül a 2026-os országgyűlési választás végleges országos listája is. A listára a tapasztalt politikusok mellé új indulók nevei is felkerültek. Kocsi Máté frakcióvezető is beszédet mondott a FIDESZ-KDNP Kerethirdetésén, amit hétfő délután tartottak meg a Millenárison.

Kocsis Máté kemény üzenetet küldött a Tiszának

Forrás: MW

Kocsis Máté: új Parlament lesz teljesen más ellenzékkel

Az országos választmányi ülésen a frakcióvezető beszédét azzal kezdte, hogy mindenkinek gratulál, aki képviselő-jelölt lett Európa legerősebb pártjában.

Ismert szabály a Fideszben, hogy nem pozícióra keresünk embert, hanem feladatra

— mondta a frakcióvezető, majd hozzátette, hogy azért kell mindenkinek készenlétben állnia és feladatot találnia magának, mert a Fideszben szükség van mindenki tudására.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy brutális nemzetközi nyomás alatt van Magyarország, ahol nem lehet improvizálni, nem lehet lemaradni, mert azonnal hátrányba lehet kerülni ilyen nyomás alatt - számolt be róla a Ripost.

Rajtatok áll, hogy a Magyar Péter nevű zűrös és balhés emberen keresztül a nemzetközi multik alakítanak-e kormányt és adóemelésekkel visszaszedik-e az elbukott pénzüket a magyar családoktól. Rajtatok áll, hogy Ukrajna az uniós tagságával belerángat-e bennünket a háborúba, vagy, hogy oda kell-e adni a magyarok pénzét, ahogy azt a német hadügyminiszter elvárja

— hangsúlyozta a frakcióvezető, majd hozzátette, hogy az illegális migrációnak való ellentmondás is ugyanilyen fontos feladat.

"Nektek kell nemet mondanotok a veszélyes ötletekre, Magyar Péter ugyanis nem tud és nem is akar majd"— utalt Kocsis Máté a Tisza Párt elnökének uniós mentelmi jogára.

Brüsszelben a mentelmi jogával mogyorózzák, Kijevben meg talán titkos felvételekkel.

"Csicska-sors, vagy nemzeti szuverenitás - ez rajtatok áll"

Kocsis Máté a kerethirdetésen arra is emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc a választások után vallotta csak be, hogy hazudott a magyar embereknek, a Tiszások azonban már a választások előtt belemondták a képünkbe a saját öszödi beszédüket. "Választást kell nyerni, utána mindent lehet", idézte Tarr Zoltán szavait.