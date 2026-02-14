RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, és ez így lesz a következő négy évben is

Orbán Viktor évértékelőjén külön kitért arra, hogy a kormány tartja magát a vállalásaihoz, és amit ígértek, azt végre is hajtják. Mint mondta, ez a hozzáállás a következő négy évben is változatlan marad.

Szerző: Metropol
2026.02.14. 14:54
Orbán Viktor miniszterelnök  2026-os évértékelőjében emlékeztetett: áttörést ígértek az adózásban, ennek részeként meghirdették a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázását, amit meg is valósítottak, ezzel mintegy egymillió családot érintve. Hozzátette, hogy vállalták a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj teljes személyi jövedelemadó-mentességét is, amit szintén bevezettek. Kitért arra is, hogy a fegyveres testületek tagjainak szánt hathavi fegyverpénz kifizetését is teljesítették, és köszönetet mondott a szolgálatukért. Vállalták és megcsinálták!

Orbán Viktor és kormánya minden ígéretét valóra váltotta, és ez ezután is így lesz! / Fotó: MW

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország jövője attól függ, hogy az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik-e magukat gyermekeikkel. Elmondta, hogy jelenleg mintegy félmillió, a következő három évben pedig már egymillió magyar édesanya válhat élethosszig tartóan adómentessé. Ha 2010-ben nem vezették volna be a családtámogatási rendszert, ma körülbelül 200 ezerrel kevesebb gyermek élne az országban, amit a kormány egyik legnagyobb eredményének nevezett.

A kormányfő beszélt az infláció letöréséről is. Felidézte, hogy vállalták az infláció megfékezését, és közlése szerint januárban 2 százalékos volt az infláció. Ennek érdekében élelmiszerár-stopot, árfigyelő rendszert és kötelező akciózást vezettek be, ugyanakkor jelezte, hogy a munka ezen a téren még nem ért véget.

Orbán Viktor kitért a kábítószer-kereskedelem elleni fellépésre is. Hajtóvadászatot indítottak a drogkereskedők ellen, mert azok súlyos károkat okoznak a fiataloknak, ezért nem érdemelnek kíméletet. Több mint tízezer büntetőeljárás indult, mintegy 50 tonna kábítószert és alapanyagot vontak ki a feketepiacról, és több mint kétmilliárd forint értékű, a drogbűnözéshez köthető vagyont foglaltak le. Vállalták és megcsinálták!

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy bár korábban nem szerepelt a vállalások között, bevezették a fix 3 százalékos otthonteremtési programot, amely európai összevetésben is a legkedvezőbb lehetőséget biztosít a fiataloknak a saját otthon megszerzésére. Szintén nem vállalták, mégis bevezették a 14. havi nyugdíjat, amelynek első részletét már kifizették a 13. havi nyugdíjjal együtt.

 

