Szentkirályi Alexandra: A nemzeti kormány nem engedi, hogy a háború elvegye a pénzünket és a fiainkat!

Orbán Viktor szombaton tartott évértékelő beszédet a Várkert Bazárban. A helyszínen Szentkirályi Alexandra is nyilatkozott a Metropolnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 13:41
Évértékelő 2026 Fidesz Orbán Viktor Szentkirályi Alexandra háború

Orbán Viktor szombaton tartott évértékelő beszédet a Várkert Bazárban. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője itt mondta el, hogy a mostani kormány miért tesz meg mindent, hogy kimaradjunk a háborúból, amit az uniós vezetők ránk akarnak erőltetni.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője az évértékelőn / Fotó: Kovács Dávid

Szentkirályi Alexandra: el tud szabadulni a pokol

Minden módon érkezik a nyomás, hogy valahogy ebbe a háborúba mi is belekeveredjünk. Ez sajnos egy egyirányú utca, egy zsákutca, hogy ha egy ország belekeveredik egy fegyveres konfliktusba, akkor onnantól kezdve tényleg el tud szabadulni a pokol és a legborzalmasabb dolgok. Orbán Viktor a mai évértékelőn is elmondta, hogy amíg a nemzeti kormány van a kormányrúd mellett, addig elképzelhetetlen az, hogy mi akár a pénzünket, akár a fiainkat odaadjuk ebbe a háborúba

- nyilatkozta Szentkirályi Alexandra a Metropolnak.

 

