Makray Katalin: Nem hagyhatjuk, hogy a háború elpusztítsa a világot!
Orbán Viktor szombaton tartotta évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Makray Katalin itt mondta el, miért támogatja a kormány békepárti törekvéseit.
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton tartotta évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász, a Női Digitális Polgári Kör alapítója itt mondta el, miért támogatja a kormány békepárti törekvéseit – írja a Ripost.
Makray Katalin: Nem kell elpusztítani az emberiséget
Én háborús gyerek vagyok, háborúban születtem 1945-ben. Az egész gyerekkorom, minden arról szólt, hogy egy háborúban tönkretettek egy országot, egy nép szétszéledt, és milyen nehéz volt. Senkinek nem kívánom, de az ellenségemnek sem.
Makray Katalin ezért egyetért abban Orbán Viktorral, hogy a háborúzó feleket rá kell venni arra, hogy megegyezzenek, és végre béke legyen.
Emberek, egyezzetek meg, nem kell elpusztítani az emberiséget, a fiatalokat, lerombolni, amit felépítettek
- nyilatkozta Makray Katalin.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre