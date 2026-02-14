Orbán Viktor 27. évértékelője, íme a sorsfordító beszéd - Videó

Február 14-én, szombaton 27. alkalommal tart évértékelő beszédet Orbán Viktor. A kormányfő először 1999-ben értékelte az előző évet, az esemény azóta hagyománnyá vált. A miniszterelnök évértékelője az elmúlt 27 évben mindössze egyetlen alkalommal maradt el, méghozzá 2021-ben, amikor is a koronavírus-járvány miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem rendezik meg az eseményt.

Orbán Viktor kormányfő / Fotó: MW

Itt nézheti élőben Orbán Viktor évértékelő beszédét: