RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor 27. évértékelője, íme a sorsfordító beszéd - Videó

27. alkalommal tart évértékelőt a magyar miniszterelnök. Fontos témákat fog érinteni!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 11:28
orbán viktor miniszterelnök évértékelő

Február 14-én, szombaton 27. alkalommal tart évértékelő beszédet Orbán Viktor. A kormányfő először 1999-ben értékelte az előző évet, az esemény azóta hagyománnyá vált. A miniszterelnök évértékelője az elmúlt 27 évben mindössze egyetlen alkalommal maradt el, méghozzá 2021-ben, amikor is a koronavírus-járvány miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem rendezik meg az eseményt.  

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
Orbán Viktor kormányfő / Fotó: MW

cikkünk folyamatosan frissül...

Itt nézheti élőben Orbán Viktor évértékelő beszédét:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu