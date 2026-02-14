Orbán Viktor fontos bejelentésre készül, itt vannak a részletek
Február 14-én évértékelő beszédet fog mondani a miniszterelnök.
Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelő beszédét. A miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be róla, hogy áll a szöveg megírásával még péntek este.
Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a szokásosnál is nagyobb érdeklődés fogja övezni az évértékelőt.
