Orbán Viktor fontos bejelentésre készül, itt vannak a részletek

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelő beszédét. A miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be róla, hogy áll a szöveg megírásával még péntek este.

Mivel két hónap múlva országgyűlési választások lesznek, így várhatóan a szokásosnál is nagyobb érdeklődés fogja övezni az évértékelőt.