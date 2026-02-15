Kocsis Máté: A Fidesz a biztos választás, ha mi akarjuk irányítani az életünket!
Orbán Viktor február 14-én mondta el miniszterelnöki évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője itt mondta el, hogy a magyar kormány legfőbb feladata, hogy Orbán Viktor vezetésével megakadályozzák az uniós vezetőket abban, hogy háborúpárti akaratukat érvényesítsék országunkban.
Kocsis Máté: a Tisza nem fog tudni Brüsszelnek nemet mondani
Ha meg akarjuk őrizni legalább azt az érzést, hogy a magyarok a saját magunk döntenek a saját életükről, akkor tényleg a Fidesz a biztos választás, mert a Tisza Párt elnöke nem fog tudni nemet mondani. Megköszöni majd szépen, hogy nem adták ki a mentelmi jogát. Megköszöni azt a rengeteg pénzt, amit kapott nyugaton, és mindent végre fog hajtani, ami a magyaroknak káros. Az adóemeléstől a háborúba való belecsúszásig mindent
- nyilatkozta Kocsis Máté.
