Kocsis Máté: A Fidesz a biztos választás, ha mi akarjuk irányítani az életünket!

Orbán Viktor február 14-én mondta el miniszterelnöki évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Kocsis Máté a beszéd után kiemelte, hogy mi a magyar kormány egyik legfőbb feladata.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 11:39
Évértékelő 2026 Kocsis Máté Tisza Fidesz Orbán Viktor

Orbán Viktor február 14-én mondta el miniszterelnöki évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője itt mondta el, hogy a magyar kormány legfőbb feladata, hogy Orbán Viktor vezetésével megakadályozzák az uniós vezetőket abban, hogy háborúpárti akaratukat érvényesítsék országunkban.

Kocsis Máté
Kocsis Máté fontos gondolatokat fogalmazott meg az évértékelőn / Fotó: Kovács Dávid

Kocsis Máté: a Tisza nem fog tudni Brüsszelnek nemet mondani

Ha meg akarjuk őrizni legalább azt az érzést, hogy a magyarok a saját magunk döntenek a saját életükről, akkor tényleg a Fidesz a biztos választás, mert a Tisza Párt elnöke nem fog tudni nemet mondani. Megköszöni majd szépen, hogy nem adták ki a mentelmi jogát. Megköszöni azt a rengeteg pénzt, amit kapott nyugaton, és mindent végre fog hajtani, ami a magyaroknak káros. Az adóemeléstől a háborúba való belecsúszásig mindent

- nyilatkozta Kocsis Máté.

 

