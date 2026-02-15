RETRO RÁDIÓ

Radics Béla: A háború egyre közelebb kerül hozzánk!

Orbán Viktor szombaton a Várkert Bazárban mondta el évértékelő beszédét. Radics Béla a helyszínen nyilatkozott.

2026.02.15.
Orbán Viktor szombaton a Várkert Bazárban mondta el évértékelő beszédét. Radics Béla a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja, az Erzsébetvárosi Fidesz alelnöke, képviselőjelölt a helyszínen nyilatkozott arról, mit gondol azokról az aggasztó hírekről, melyek szerint egyre több magyar lesz kényszersorozás áldozata Ukrajnában.

Radics Béla
Radics Béla az évértékelőn nyilatkozik a háború kérdésével kapcsolatban / Fotó: Kovács Dávid

Radics Béla: már magyar áldozatokról beszélünk

Egyre jobban közeledik, közeledik ez az egész történet. És most már magyar áldozatokról beszélünk, magyar katonákról beszélünk, a háború összes borzalmával együtt. Ilyenkor én csak azt tudom mondani, hogy én mint akinek van két kislánya, családom, én nem szeretném, ha ez a háború közelebb kerüljön ide, akár a határokon belülre, és nagyon könnyen bele lehet sodródni ebbe az egész történetbe. Ehhez kell egy olyan kormány, egy olyan kiállás, akik a béke mellett vannak, jelen pillanatban pedig a Fidesz az egyetlen, aki tudja garantálni

- fejtette ki gondolatait Radics Béla.

 

 

