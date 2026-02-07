RETRO RÁDIÓ

"A Tisza választási kamuprogramot hirdetett"

"Valódi programjukat Brüsszelből kapják" - írja Kocsis Máté.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 15:51
Módosítva: 2026.02.07. 16:02
kocsis máté ukrajna brüsszel tisza

Kocsis Máté Facebook-posztját osztotta meg Orbán Viktor Messenger csatornájának követőivel. A videóból kiderül: A Tisza meghirdetett programja kamu.

Fotó: mw

A Tisza bevallotta, hogy a választás előtt nem árulják el valódi programjukat, mert akkor megbuknak. Most megpróbálják egy kamuprogrammal átverni a magyarokat. Kocsis Máté viszont lerántja róluk a leplet. Mindenki nézze meg és adja tovább

- írja Orbán Viktor Kocsis Máté posztjára reagálva.

A Tisza választási kamuprogramot hirdetett. 
A valódi programjukat Brüsszelből kapják, abban a háború támogatása, Ukrajna finanszírozása, adóemelések, az orosz energia kivezetése és a rezsicsökkentés eltörlése szerepel. 
Saját maguk vallották be, hogy a választások előtt megpróbálják eltitkolni a valódi programjukat, mert ha kiderülne, megbuknának.
Kétszínűség, amit csinálnak. 

- írta Kocsis Máté a Facebookon megosztott videójához, amelyből még több kiderül a kamuprogramról:

 

