"A Tisza választási kamuprogramot hirdetett"
"Valódi programjukat Brüsszelből kapják" - írja Kocsis Máté.
Kocsis Máté Facebook-posztját osztotta meg Orbán Viktor Messenger csatornájának követőivel. A videóból kiderül: A Tisza meghirdetett programja kamu.
A Tisza bevallotta, hogy a választás előtt nem árulják el valódi programjukat, mert akkor megbuknak. Most megpróbálják egy kamuprogrammal átverni a magyarokat. Kocsis Máté viszont lerántja róluk a leplet. Mindenki nézze meg és adja tovább
- írja Orbán Viktor Kocsis Máté posztjára reagálva.
A Tisza választási kamuprogramot hirdetett.
A valódi programjukat Brüsszelből kapják, abban a háború támogatása, Ukrajna finanszírozása, adóemelések, az orosz energia kivezetése és a rezsicsökkentés eltörlése szerepel.
Saját maguk vallották be, hogy a választások előtt megpróbálják eltitkolni a valódi programjukat, mert ha kiderülne, megbuknának.
Kétszínűség, amit csinálnak.
- írta Kocsis Máté a Facebookon megosztott videójához, amelyből még több kiderül a kamuprogramról:
