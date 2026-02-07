Kamu programmal tévesztené meg az embereket Magyar Péter!

Régi "jelszava" a tiszás politikusoknak, hogy nem mondhatják el az igazságot mert akkor azonnal megbuknak. Közben azt is elfecsegik, hogy a pártnak két programja is létezik - írja a Ripost.

Brüsszeli támogatói azt várják Magyar Pétertől, hogy álljon be a háborúpárti politika mögé. A Tisza Párt választási kamuprogramot hirdet. Fotó: Máté Krisztián / metropol

Egy kamuprogram a kampányhoz és egy másik, valódi program, amit Brüsszelből kaptak. Szakértőik és politikusaik nyilatkozataiból azonban egyértelműen kiderül, mire készülnek válójában: a háború támogatására, Ukrajna finanszírozására, brutális adóemelésekre, az orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére. Ez a program, amelyről saját maguk vallották be, hogy a választások előtt megpróbálják eltitkolni, mert ha kiderülne, azonnal megbuknának.

Brüsszeli támogatói azt várják Magyar Pétertől, hogy álljon be a háborúpárti és ukránpárti politika mögé, és hajtsa be a háború és Ukrajna támogatásához szükséges pénzt a magyaroktól.

Ezért a Tisza két programot dolgozott ki: egy valódit, amit Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére. Ezt erősítette meg Csercsa Balázs, a Tiszából kiugrott szakértő több, napokban adott nyilatkozata is:

„Egy nagy szakadék tátong nemcsak a közönség és a párt között, hanem a valódi szándékok és a kommunikált kormányprogram között (…) létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és az eszközöket, és emellett készül egy kampányprogram, amelyet ugyan január közepére, majd később január végére ígértek” – mondta az MTV-nek adott interjújában.

A Tisza volt szakértője így fogalmazott: „A Tisza Párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.”

Sokszori halasztás után a Tisza Párt szombaton tervezi nyilvánosságra hozni programját. A korábban kiszivárgott "Magyarország 2027-2035 Gazdasági konvergencia program" dokumentum valódiságát tagadni próbálják, Csercsa Balázs azonban megerősítette, hogy a program valódi. A Tisza volt egyházügyi munkacsoport vezetője azt mondta, a Tisza Pártnak két programja van: egy amit a kampányban megosztanak és a konvergenciaprogram, amit akkor hajtanak végre, ha hatalomra kerülnek.

Olyan ez, mint amikor az étlapon bélszínt rendelsz, de a konyhán már tudják, hogy parizert fognak kihozni, ráadásul dupla áron. Magyar Péterék a "tetszetős kampányszerű programmal" elaltatják a gyanakvást, miközben a hátsó szobában már fenik a késeket a költségvetési vágásokhoz. A maszk lehullt, a terv lelepleződött: a "Szeretetország" valójában a "Megszorítások Országa" lenne

– nyilatkozta Csercsa Balázs a HírTV-nek. A volt tiszás többek között ezzel indokolta kilépését.