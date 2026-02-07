Kamu programmal tévesztené meg az embereket Magyar Péter!
Közben egészen mást akar végrehajtani. A Tisza Párt választási kamuprogramot hirdet.
Régi "jelszava" a tiszás politikusoknak, hogy nem mondhatják el az igazságot mert akkor azonnal megbuknak. Közben azt is elfecsegik, hogy a pártnak két programja is létezik - írja a Ripost.
Egy kamuprogram a kampányhoz és egy másik, valódi program, amit Brüsszelből kaptak. Szakértőik és politikusaik nyilatkozataiból azonban egyértelműen kiderül, mire készülnek válójában: a háború támogatására, Ukrajna finanszírozására, brutális adóemelésekre, az orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére. Ez a program, amelyről saját maguk vallották be, hogy a választások előtt megpróbálják eltitkolni, mert ha kiderülne, azonnal megbuknának.
Brüsszeli támogatói azt várják Magyar Pétertől, hogy álljon be a háborúpárti és ukránpárti politika mögé, és hajtsa be a háború és Ukrajna támogatásához szükséges pénzt a magyaroktól.
Ezért a Tisza két programot dolgozott ki: egy valódit, amit Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére. Ezt erősítette meg Csercsa Balázs, a Tiszából kiugrott szakértő több, napokban adott nyilatkozata is:
„Egy nagy szakadék tátong nemcsak a közönség és a párt között, hanem a valódi szándékok és a kommunikált kormányprogram között (…) létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és az eszközöket, és emellett készül egy kampányprogram, amelyet ugyan január közepére, majd később január végére ígértek” – mondta az MTV-nek adott interjújában.
A Tisza volt szakértője így fogalmazott: „A Tisza Párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.”
Sokszori halasztás után a Tisza Párt szombaton tervezi nyilvánosságra hozni programját. A korábban kiszivárgott "Magyarország 2027-2035 Gazdasági konvergencia program" dokumentum valódiságát tagadni próbálják, Csercsa Balázs azonban megerősítette, hogy a program valódi. A Tisza volt egyházügyi munkacsoport vezetője azt mondta, a Tisza Pártnak két programja van: egy amit a kampányban megosztanak és a konvergenciaprogram, amit akkor hajtanak végre, ha hatalomra kerülnek.
Olyan ez, mint amikor az étlapon bélszínt rendelsz, de a konyhán már tudják, hogy parizert fognak kihozni, ráadásul dupla áron. Magyar Péterék a "tetszetős kampányszerű programmal" elaltatják a gyanakvást, miközben a hátsó szobában már fenik a késeket a költségvetési vágásokhoz. A maszk lehullt, a terv lelepleződött: a "Szeretetország" valójában a "Megszorítások Országa" lenne
– nyilatkozta Csercsa Balázs a HírTV-nek. A volt tiszás többek között ezzel indokolta kilépését.
Sokatmondó az is, hogy Magyar Péter újfent a Digitális Polgári Körök szombati rendezvényére időzítette bejelentését. Korábban azt is ígérte, hogy minden Háborúellenes Gyűlésnek helyt adó településen rendezvényt tart, az elenyésző érdeklődés miatt viszont a stúdiós bejelentésekre és beszélgetésekre szorítkozott.
A Tisza jól ismert baloldali szakértők közreműködésével vérbeli baloldali megszorító csomagot készít elő Brüsszel kedvéért. A valódi gazdasági programot nagyrészt ugyanazok a baloldali szakértők és bankárok alkotják, akik a Bokros- és Bajnai-féle megszorításokért is feleltek. Ahogy korábban Orbán Viktor fogalmazott: a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz.
Tarr a párt adóterveiről beszélve korábban több botrányos kijelentést is tett. Előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.
Később még erősebben fogalmazott:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
– ismerte be.
Ez a videó azon az etyeki összejövetelen készült, ahol a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót, és ahol Tarr azt is mondta, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.
A korábban nyilvánosságra került felvétel itt tekinthető meg:
Nyilvánvaló tehát, hogy kevesebb fizetést kap kézhez a legtöbb magyar ember, ha a Tisza megnyeri a választást
A Tisza háborúba vinné Magyarországot
Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, erről már döntöttek. Éppen ezért az a legnagyobb elvárásuk, hogy Magyar Péter támogassa a háborúpárti politikát, amely folyamatosan növeli az eszkaláció veszélyét. A Tisza eddig minden, a háborút finanszírozó döntést meg is szavazott Brüsszelben, és támogatják Ukrajna EU- és NATO-tagságát is. Ezzel a politikával Magyarországot is belesodornák a konfliktusba, vállalva annak minden gazdasági és biztonsági következményét. A Tisza nem mondana nemet a fiatalok kötelező besorozására sem, ami egyre több nyugat-európai ország napirendjén ott szerepel. Saját jelöltjük is úgy fogalmazott, hogy ha kell, „berántanak mindenkit”.
A Tisza Brüsszelnek és Ukrajnának adná a magyarok pénzét
Brüsszel háborús terve részeként pénzt hajt be a tagállamoktól Ukrajna működtetésére és a háború finanszírozására. A nemzeti kormány erre eddig nemet mondott, de egy brüsszeli bábkormány nem tudna ellenállni. Magyarországra akár 1300–1500 milliárd forintos befizetési kötelezettség is hárulna, amit a magyar családoktól és vállalkozásoktól szednének be megszorításokkal és adóemelésekkel.
A Tisza súlyos adóemelésekkel sújtaná a dolgozókat, a gyermekes családokat és a vállalkozásokat is
A Tisza kiszivárgott valódi terveiből és a nyilatkozataikból is egyértelmű, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos, alacsony adózású (15%-os) rendszert, és helyette magasabb adókulcsokkal, 22%-os és 33%-os kulcsokkal progresszív adórendszert vezetnének be. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle. Már a közepes, 400 ezer forint feletti jövedelműek is jelentős nettó bércsökkenést tapasztalnának, a magasabb keresetűek pedig éves szinten százezreket-milliókat buknának a Tisza-adóval.
Itt azonban nem állnának meg. A terveikből világosan látszik: megszüntetnék a családi adókedvezményeket is, miközben magasabb SZJA-kulcsokat vezetnének be. Ez egyszerre két oldalról terhelné a szülőket. A gyermekek után járó adókedvezményeket 30–50%-kal csökkentenék, eltörölnék a GYED-et, így az édesanyák kevesebb támogatást kapnának, és akár a gyermek egyéves kora előtt vissza kellene menniük dolgozni. Ez havi tízezreket venne ki a családok zsebéből. Hallhattuk már a Tisza politikusaitól azt is, hogy felül kellene vizsgálni az anyák és fiatalok adómentességét is. Maga Magyar Péter nevezte választási „koncoknak” a családi kedvezményeket.
Összességében 3700 milliárdos adóemelést készítettek elő a vállalkozásoknak. Eltörölnék a 9%-os társasági adót, helyette progresszív magas adókkal terhelnék a magyar vállalkozásokat, a kkv-knak 25%-os kulcs jönne. Megszüntetnék a KATA-t, az EKHO-t, kiüresítenék a KIVA-t, eltörölnék a KKV-kedvezményeket, és plusz 14% új munkáltatói terhet vezetnének be. Ez csődhullámot, tömeges elbocsátásokat, bérbefagyasztást és áremeléseket indítana el, különösen a kis- és középvállalkozások körében.
Brutális adóterveik között szerepel a 6,5%-os vagyonadó bevezetése például nagyobb autókra, 40%-os adó minden ingatlaneladás után, és 30–40%-kal adóztatnák meg a tőkejövedelmeket is – állampapírokat, babakötvényt, és a nyugdíj-megtakarítást is. Ez már a középosztályt is sújtaná, visszavetné a megtakarításokat, és bizonytalanná tenné a családok pénzügyi jövőjét.
A Tisza megadóztatná a nyugdíjakat és kivezetné az állami nyugdíjrendszert
A Tisza szakértők nyilatkozatai alapján a nyugdíjasok sem maradnának ki azok köréből, akikre az eddiginél nagyobb terheket rónának. A gyakorlatban ez a nyugdíjak megadóztatását jelenti: 20%-os nyugdíjadót vezetnének be, ami egy átlagnyugdíjasnak havi ötvenezer forintos elvonást jelentene. Nyilatkozataikból kiderül, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjat is elvennék. Emellett felszámolnák az állami nyugdíjrendszert, és kötelező magánpénztárakba terelnék a dolgozók befizetéseit. A kötelező magánmegtakarítás és az új elvonások együtt 12,5–17%-os terhet jelentenének a dolgozóknak.
A Tisza eltörölné a rezsicsökkentést, és veszélybe sodorná az energiaellátást
Brüsszel elvárja az orosz energiáról való leválást és a hatósági árak eltörlését. Az erről szóló rendeletet ki is hirdették, a kormány pedig bejelentette, hogy emiatt beperli az Európai Bizottságot. Magyarország energiaellátása ma jelentős részben az orosz gázra és kőolajra épül; ennek erőltetett kiváltása felborítaná az energiabiztonságot és drága importra kényszerítené az országot. Emellett brüsszeli elvárás a rezsicsökkentés megszüntetése is. Mindezzel családok rezsije legalább háromszorosára vagy akár többszörösére nőne, a benzin ára elszállna, az energiabiztonság felborulna.
Ez tehát a Tisza valódi programja: háborús elköteleződés, Brüsszelnek fizetett milliárdok, brutális adóemelések, a rezsicsökkentés eltörlése. Összefüggő csomag, amelynek minden eleme ugyanabba az irányba mutat: a terhek áthárítása a magyar emberekre, miközben Brüsszel elvárásait hajtják végre. Ezért próbálják eltitkolni. Ezért hazudnak, ezért van egy kamuprogram. És ezért nem mondják el őszintén a választóknak, mire készülnek. A döntés azonban a magyar emberek kezében van.
