Megegyezett a Tisza és a Néppárt - Csercsa Balázs szerint az Európai Néppárt akaratát hajtanák végre

Ha voltak eltérések a Tisza nyilatkozataiban az Európai Néppárt narratívájából, az csupán látszólagos. Csercsa Balázs szerint a Tisza Párt abban egyezett meg az Európai Néppárttal, hogy a kampány alatt kiszólhatnak, a választások után viszont visszatérnek a Néppárt politikájához.

Létrehozva: 2026.02.06. 10:05
A Tisza és a Néppárt megegyeztek, hogy kampányidőszak alatt a Tisza kiszólhat a Néppárt narratívájából, de ha a Tisza hatalomra kerülne, a támogatásért cserébe végre kellene hajtani a néppárti elemeket. Ezt mondta el Csercsa Balázs kiugrott tiszás, aki korábban már hangsúlyozta, hogy a Tisza nagyon eltérő politikát tervez attól, amit a nyilvánosság felé mutat.

Csercsa Balázs szerint a Tisza megegyezett az Európai Néppárttal
Csercsa Balázs szerint a Tisza végrehajtaná az Európai Néppárt követelését. Fotó: Bodnár Boglárka

Csercsa Balázs: "A támogatásért cserébe a Tiszának végre kell hajtania az Európai Néppárthoz tartozó programelemeket"

A korábban a Tisza Párt egyházügyi munkacsoport-vezetőjeként tevékenykedő Csercsa Balázs már elárulta, hogy a Tisza konvergenciaprogramja nem egyezik azzal, amit Magyar Péter tervez bemutatni. Valójában két programjuk van, az egyiket pedig később kezdték el írni. Amennyiben kormányra kerülnének, azonnal élesítenék a megszorító csomagjukat

A kiugrott tiszás azt is kifejtette, hogy akár a háború folytatásáról, akár Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról van szó, a Tisza minden ízben követi az Európai Néppárt elképzeléseit. Az ettől való eltérés csupán látszólagos.

Van köztük egy olyan fajta megegyezés, hogy most a kampányidőszak alatt kiszólhatnak abból a narratívából, amit az Európai Néppárt képvisel, de aztán, amikor a Tisza Párt kormányra kerül, azért cserébe, hogy ezek a támogatások Magyarországra érkezhessenek, és azért cserébe, amilyen támogatást adott a Néppárt a Tiszának, végre kell hajtani az Európai Néppárt vonalához tartozó programelemeket.

– mondta Csercsa Balázs a Másik Oldal Kárász Róberttel című műsorban.

