A Tisza célja, hogy kiszolgálja az Európai Néppárt elképzeléseit, miszerint Ukrajna minél előbb csatlakozzon az EU-hoz

A Tisza Párt egyértelműen támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, amit a párt szimpatizánsainak többsége is helyesel. Ukrajna európai integrációja már régóta napirenden van a Tisza Párt és az Európai Néppárt együttműködésében, a tiszás EP-képviselők pedig rendszeresen kiállnak a kérdés mellett.

2026.02.05.
A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője, Csercsa Balázs a Másik Oldal Kárász Róberttel című online műsor szerdai különkiadásában arról is beszélt, hogy a Tisza Párt egyértelműen támogatná Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását, mivel a párt szimpatizánsai többsége, azaz az 58 százalékuk a Nemzet Hangja szavazáson egyetértett ezzel. 

Csercsa Balázs szerint nyilvánvaló, hogy a párt is ennek megfelelően hozna döntéseket. Sőt, a Tisza Párt külpolitika szakértője, Orbán Anita a nemzetközi politikáról szóló könyvében fogalmazta meg – részletesen –, hogy Ukrajnának nemcsak az Európai Unióhoz, hanem a NATO-hoz való csatlakozását is támogatni kellene

Feltehető ezek alapján az is, hogy Magyar Péterék feladatot látnak el az Európai Néppártnak. Ugyanis a Tisza az Európai Parlamentben rendre úgy szavaz, amely megfelel a Néppártnak. A tiszás EP-képviselők 2025 áprilisában kiálltak a háborús politika, az ukrán EU-tagság, a migrációs paktum, illetve a liberális aktivistacsoportok megnövelt finanszírozása mellett. 

Bár Magyar Péter nagyon kínosan kerüli, hogy állást kelljen foglalnia a kérdésben, a Tisza Párt tavalyi március 15-ei rendezvényén mégis több árulkodó jel is akadt, amely azt bizonyítja, hogy a tiszások tárt karokkal fogadnák Ukrajnát az EU-ban. Ezzel azonban komoly veszélybe sodornák Magyarországot.

Régóta óta dolgoznak Ukrajna EU-s csatlakozásán

Az Európai Néppárt és a Tisza Párt már hosszú ideje intenzíven készül Ukrajna potenciális 2030-as EU-tagságára. Ezt a tényt Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője tárta fel egy nemrégiben adott nyilatkozatában. A képviselő részletesen beszámolt arról, hogy pártja szoros együttműködésben dolgozik a néppárttal és más szövetségesekkel Ukrajna európai integrációjának ügyében.

Gerzsenyi elmondása szerint már 2024 decemberében elindult egy informális egyeztetési folyamat a néppárton belül. Ennek részeként kéthetente találkoznak a költségvetési ügyekben érintett képviselők, hogy megvitassák a következő hétéves pénzügyi időszakra vonatkozó javaslatokat. Ezek az informális megbeszélések lehetőséget biztosítanak a néppárt álláspontjának kialakítására kulcsfontosságú kérdésekben.

 

