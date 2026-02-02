Manfred Weber elvenné az uniós országok vétójogát, Brüsszel mindent megtesz a háború folytatása érdekében

Január végén Zágrábban tartott kétnapos vezetői találkozót az az Európai Néppárt, amelynek a Tisza párt is tagja. A megbeszélés a háborúról és Ukrajna további finanszírozásárról szólt, valamint az európai vezetők felvetették, hogy átalakítanák az európai döntéshozatali rendszert, tehát elvennék a tagállamok vétójogát, annak érdekében, hogy egyik tagállam se állíthassa meg a brüsszeli háborúpárti politika folytatását.

Brüsszel azon dolgozik, hogy Magyarországnak egy háborúpárti kormánya legyen. Fotó: MTI

A találkozón ott volt viszont Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen, bizottsági elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Manfred Weber az EPP vezetője is, aki a két napos ülés után az újságíróknak kijelentette, hogy a résztvevők amellett foglaltak állást, hogy a háború folytatása és Ukrajna további támogatása kiemelt cél marad számukra. Sőt ezután egy még ijesztőbb kijelentést is tett, még hozzá azt, hogy az Európai Uniót egy katonai szövetséggé kell formálni és kiemelte, hogy bővítsék a minősített többségi szavazás alkalmazását az uniós döntéshozatalban, valamint kidolgozzanak egy gyakorlati tervet a katonai válaszlépésekre arra az esetre, ha egy tagállamot támadás érne.

ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntéseket, vagyis a nemzetek vétójogát korlátozni kell.

– szögezte le Manfred Weber.

Ezért akarja Brüsszel, hogy háborúpárti kormánya legyen Magyarországnak

Az Európai Unió vezetői háborús pszichózisban élnek évek óta, amelyet több tagállam képviselői elutasítanak, köztük a Fidesz is. Ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök többször leszögezte, hogy Magyarország nem fogja soha támogatni az ukrán-orosz háborút és nem fog pénzt küldeni Ukrajnának. Ennek az álláspontjának már számos alkalommal hangot is adott az EP-ben, nem úgy mint a Tisza párt képviselői, akik sorra megszavazzák azokat az intézkedéseket, amelyek a háború folytatásáról szólnak.

A legutóbb például amellett tették le voksukat, hogy az Unió küldjön Ukrajna részére további 1500 milliárd eurót. Ezt a felfoghatatlan nagyságú összeget a katonai kiadásokon felül, az állam működtetésére követeli Kijev. A Tisza azon túl, hogy gond nélkül megszavazta ezt, abba bele sem gondol, hogy mit jelent ez a magyar emberek pénztárcáját tekintve. Ugyanis ebből az összegből 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjat vagy 60 éven át családtámogatást fizetni.