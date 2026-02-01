- Orbán Viktor: Én kívül tudom tartani Magyarországot a háborúból
„Nem azért neveljük a gyerekeinket, hogy golyófogók legyenek” – ezt mondták az emberek a hatvani Háborúellenes Gyűlésen
Volt, aki az unokáit félti, más a férjét, megint más a nemzet jövőjét, de abban mindenki egyetért, hogy nem akarnak háborút, és támogatják a kormány békepárti politikáját. A Háborúellenes Gyűlésen Hatvanban a helyiek és a más településről érkezők is elmondták, fontosnak tartják, hogy személyesen álljanak ki a béke mellett.
A hétvégén Hatvanban tartottak Háborúellenes Gyűlést, amin rengeteg ember vett részt. Mindenki nem fért be a terembe, azok, akik nem jutottak be, az előcsarnokban, kivetítőn nézték a műsort. A tömeg mérete a várakozásokat is felülmúlta, nagyon sokan fontosnak tartották, hogy ne csak az online térben, hanem személyesen is megmutassák: kiállnak a béke mellett, a háború ellen.
A rendezvényen megkérdeztük a résztvevőket, miért jöttek el, és mit jelent számukra a béke ügye.
Cseh Ferencné személyes okokból érkezett a gyűlésre:
Azért, mert unokáim vannak, fiaim vannak, és nem szeretném, ha háború lenne, és szeretnénk nyugodtan, békességben élni. Ezenkívül nem szeretnénk azokat a dolgokat elveszteni, amit kapott az unokám, és így egy házat vásárolt. Támogatás. Tehát ezek nagyon fontos dolgok
– fogalmazott.
Az Egerből érkező Bartha Istvánné elmondta, régóta figyelemmel kíséri a békével kapcsolatos eseményeket.
Mert én teljes valómban tiltakozom a háború ellen, és a tévében is figyelemmel kísértem minden DPK-ülést, és most sikerült eljönnöm, úgyhogy tiszta szívemből ez ellen vagyok, és drukkolok Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy ezt sikerüljön megvalósítani.
Botos Kanyó Réka röviden, de annál határozottabban indokolta jelenlétét:
Nem szeretném a férjemet háborúba küldeni.
Kakukk Lászlóné szerint ki kell mondani a véleményt.
Hát igenis, hogy kimondjuk a véleményünket, hogy nem akarunk háborút, nem azért szültünk gyerekeket, nem azért neveljük őket, oktatjuk őket, hogy golyófogók legyenek. Bocsánat ezért a kifejezésért, de így gondolom. És nagyon fontos, hogy építeni kell az országot, nem lerombolni. Akár a saját országunkon, akár más országokon.
A 26 éves Sztojka Armando generációja jövőjét félti.
A háborúellenes gyűléseken való részvételem azért nagyon fontos, mert egy fiatal srác vagyok, 26 éves, és nem szeretnék háborúba menni. Nem szeretném, hogy beengedjük a migránsokat. Vannak idősebb hozzátartozóim, akiket féltek ettől, illetve a családomat sem szeretném annak a kínnak kitenni, amit egy háború jelent.
– magyarázta.
Mint látszik rajtam, roma származású ember vagyok, nagyon nagy a családom, féltem őket. Illetve nem szeretném azt sem, hogy a gyerekeim – merthogy családcentrikus ember vagyok, és szeretnék majd több gyereket – genderpropagandában nőjenek fel.
Vona Róbertné és a barátnői nem hatvaniak, messzebbről érkeztek a rendezvényre.
Mi azért tartjuk ezt fontosnak, mert a nemzetünk jövőjéről van szó, és úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell állnia emellett, hogy ne sodródjon bele a háborúba, és ehhez mindenképpen támogatnunk kell a regnáló kormányt. Úgyhogy Orbán Viktor mellett és kormánya mellett teljes szélességgel kiállunk, és támogatjuk, hogy az eddigi politikát így folytassa, ahogy eddig.
Szilágyi Miklós szerint fontos a személyes jelenlét a Háborúellenes Gyűlésen
Elsősorban azért, hogy jelenlétemmel erősítsem, hogy én is békét szeretnék, és szeretném, ha az Orbán-kormány továbbra is pozícióban maradna, és természetesen a jövőt illetően hasznosnak tartom, hogy minél többen fejezzük ki ezt.
Debreceni Alexander a szuverenitás kérdését emelte ki:
Az egy belügyi beavatkozás, minden országnak gyakorlatilag a legrosszabb félelme, mert nem hagyja a polgárokat a saját meggyőződése, illetve irányelvek szerint hagyni, hogy fejlődjön az országa. Idegen beavatkozás általában mindig az ő érdeküket képviseli, és nem az ország érdekeit, ahol az emberek élnek és szeretnének továbbra is békében élni elsősorban.
A hatvani Háborúellenes Gyűlés résztvevői különböző élethelyzetből érkeztek: nagyszülők, fiatalok, vidékről utazók, helyiek, de kisgyerekes családok is szép számmal részt vettek a rendezvényen. Egy dologban egyetértettek: békét szeretnének, és fontosnak tartják, hogy ezt személyesen is kifejezzék.
