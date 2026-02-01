RETRO RÁDIÓ

„Nem azért neveljük a gyerekeinket, hogy golyófogók legyenek” – ezt mondták az emberek a hatvani Háborúellenes Gyűlésen

Volt, aki az unokáit félti, más a férjét, megint más a nemzet jövőjét, de abban mindenki egyetért, hogy nem akarnak háborút, és támogatják a kormány békepárti politikáját. A Háborúellenes Gyűlésen Hatvanban a helyiek és a más településről érkezők is elmondták, fontosnak tartják, hogy személyesen álljanak ki a béke mellett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 14:45
Módosítva: 2026.02.01. 15:00
A hétvégén Hatvanban tartottak Háborúellenes Gyűlést, amin rengeteg ember vett részt. Mindenki nem fért be a terembe, azok, akik nem jutottak be, az előcsarnokban, kivetítőn nézték a műsort. A tömeg mérete a várakozásokat is felülmúlta, nagyon sokan fontosnak tartották, hogy ne csak az online térben, hanem személyesen is megmutassák: kiállnak a béke mellett, a háború ellen. 

Háborúellenes Gyűlés
A Háborúellenes Gyűlés nagy érdeklődére tartott számot, nem jutott be mindenki a csarnokba Fotó: Metropol

A rendezvényen megkérdeztük a résztvevőket, miért jöttek el, és mit jelent számukra a béke ügye.

Cseh Ferencné személyes okokból érkezett a gyűlésre:

Azért, mert unokáim vannak, fiaim vannak, és nem szeretném, ha háború lenne, és szeretnénk nyugodtan, békességben élni. Ezenkívül nem szeretnénk azokat a dolgokat elveszteni, amit kapott az unokám, és így egy házat vásárolt. Támogatás. Tehát ezek nagyon fontos dolgok

 – fogalmazott.

Cseh Ferencné Fotó: Metropol

Az Egerből érkező Bartha Istvánné elmondta, régóta figyelemmel kíséri a békével kapcsolatos eseményeket.

Mert én teljes valómban tiltakozom a háború ellen, és a tévében is figyelemmel kísértem minden DPK-ülést, és most sikerült eljönnöm, úgyhogy tiszta szívemből ez ellen vagyok, és drukkolok Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy ezt sikerüljön megvalósítani.

Bartha Istvánné Fotó: Metropol

Botos Kanyó Réka röviden, de annál határozottabban indokolta jelenlétét:

Nem szeretném a férjemet háborúba küldeni.

Botos Kanyó Réka Fotó: Metropol


 Kakukk Lászlóné szerint ki kell mondani a véleményt.

Hát igenis, hogy kimondjuk a véleményünket, hogy nem akarunk háborút, nem azért szültünk gyerekeket, nem azért neveljük őket, oktatjuk őket, hogy golyófogók legyenek. Bocsánat ezért a kifejezésért, de így gondolom. És nagyon fontos, hogy építeni kell az országot, nem lerombolni. Akár a saját országunkon, akár más országokon.

Kakukk Ferencné Fotó: Metropol

A 26 éves Sztojka Armando generációja jövőjét félti.

A háborúellenes gyűléseken való részvételem azért nagyon fontos, mert egy fiatal srác vagyok, 26 éves, és nem szeretnék háborúba menni. Nem szeretném, hogy beengedjük a migránsokat. Vannak idősebb hozzátartozóim, akiket féltek ettől, illetve a családomat sem szeretném annak a kínnak kitenni, amit egy háború jelent.

– magyarázta.

Sztojka Armando Fotó: Metropol

Mint látszik rajtam, roma származású ember vagyok, nagyon nagy a családom,  féltem őket. Illetve nem szeretném azt sem, hogy a gyerekeim – merthogy családcentrikus ember vagyok, és szeretnék majd több gyereket – genderpropagandában nőjenek fel.

Vona Róbertné és a barátnői nem hatvaniak, messzebbről érkeztek a rendezvényre.

Mi azért tartjuk ezt fontosnak, mert a nemzetünk jövőjéről van szó, és úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell állnia emellett, hogy ne sodródjon bele a háborúba, és ehhez mindenképpen támogatnunk kell a regnáló kormányt. Úgyhogy Orbán Viktor mellett és kormánya mellett teljes szélességgel kiállunk, és támogatjuk, hogy az eddigi politikát így folytassa, ahogy eddig.

 

Vona Róbertné

Szilágyi Miklós szerint fontos a személyes jelenlét a Háborúellenes Gyűlésen

Elsősorban azért, hogy jelenlétemmel erősítsem, hogy én is békét szeretnék, és szeretném, ha az Orbán-kormány továbbra is pozícióban maradna, és természetesen a jövőt illetően hasznosnak tartom, hogy minél többen fejezzük ki ezt.

Szilágyi István Fotó: Metropol


 Debreceni Alexander a szuverenitás kérdését emelte ki:

Az egy belügyi beavatkozás, minden országnak gyakorlatilag a legrosszabb félelme, mert nem hagyja a polgárokat a saját meggyőződése, illetve irányelvek szerint hagyni, hogy fejlődjön az országa. Idegen beavatkozás általában mindig az ő érdeküket képviseli, és nem az ország érdekeit, ahol az emberek élnek és szeretnének továbbra is békében élni elsősorban.

A hatvani  Háborúellenes Gyűlés résztvevői különböző élethelyzetből érkeztek: nagyszülők, fiatalok, vidékről utazók, helyiek, de kisgyerekes családok is szép számmal részt vettek a rendezvényen. Egy dologban egyetértettek: békét szeretnének, és fontosnak tartják, hogy ezt személyesen is kifejezzék.



 

 

