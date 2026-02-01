- „Öt fiam van, nem küldöm őket idegen érdekekért harcolni” – Zsigmond Barna Pál üzenete Hatvanból
- Tóth Szabi a háborúról: Komoly döntések vannak, nagyon észnél kell lenni
- Orbán Viktor: Ahhoz, hogy ki tudjunk maradni a háborúból, mindenkire szükség van
- Áprilisban a magyarok sorsot választanak – Illés Boglárka kemény üzenete a Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor: a tiszások nem jönnek, hanem küldik őket
A kormányfő Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen válaszolt az emberek kérdéseire.
A hatvani Háborúellenes Gyűlésen is a nézők kérdezhettek Orbán Viktor miniszterelnöktől. Ennek köszönhetően a kormányfő azokról a témákról beszélt, ami a leginkább foglalkoztatja manapság az embereket – írja a Ripost.
Az egyik kérdező arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a miniszterelnöknek a Tisza Párthoz frissen igazolt globalista szereplőkről.
Nekem az a véleményem a tiszásokról, hogy azok nem jöttek, hanem küldték őket
– jelentette ki Orbán Viktor, majd Kapitány Istvánra, a Shell egykori vezető beosztásban lévő emberére terelve a szót azt mondta:
Tudják, mi a Shell? Az egy népnyúzó intézmény!
A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza Párt új energiaügyi szakpolitikusa annál a Shell-nél dolgozott, amely komoly hasznot húzott a háború miatti energiaválságból.
Azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől!
A Tisza Párt első dolga a rezsicsökkentés megszüntetése lenne
Első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint ahonnan ő jött, azt az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, azt meg fogja szüntetni.
A miniszterelnök szerint egyre többen érkeznek a Tisza Párthoz az energialobbiból. Az ő fő feladatuk, hogy végrehajtsák a brüsszeli parancsot, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz gázról, és ezzel egy csapásra megszüntetnék a rezsicsökkentést is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre