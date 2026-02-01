RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a tiszások nem jönnek, hanem küldik őket

A kormányfő Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen válaszolt az emberek kérdéseire.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 12:02
Háborúellenes Gyűlés Tisza Párt Orbán Viktor

A hatvani Háborúellenes Gyűlésen is a nézők kérdezhettek Orbán Viktor miniszterelnöktől. Ennek köszönhetően a kormányfő azokról a témákról beszélt, ami a leginkább foglalkoztatja manapság az embereket – írja a Ripost.  

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan OV
Hatvnban is telt ház előtt monodtt beszédet Orbán Viktor Fotó: mw / 

Az egyik kérdező arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a miniszterelnöknek a Tisza Párthoz frissen igazolt globalista szereplőkről.

Nekem az a véleményem a tiszásokról, hogy azok nem jöttek, hanem küldték őket

– jelentette ki Orbán Viktor, majd Kapitány Istvánra, a Shell egykori vezető beosztásban lévő emberére terelve a szót azt mondta:

Tudják, mi a Shell? Az egy népnyúzó intézmény!

A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza Párt új energiaügyi szakpolitikusa annál a Shell-nél dolgozott, amely komoly hasznot húzott a háború miatti energiaválságból.

Azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől!

Orbán Viktor figyelmeztetett: 

A Tisza Párt első dolga a rezsicsökkentés megszüntetése lenne

Első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint ahonnan ő jött, azt az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, azt meg fogja szüntetni.

A miniszterelnök szerint egyre többen érkeznek a Tisza Párthoz az energialobbiból. Az ő fő feladatuk, hogy végrehajtsák a brüsszeli parancsot, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz gázról, és ezzel egy csapásra megszüntetnék a rezsicsökkentést is.

Top hírek

