1 millió 400 ezer forintba kerülne ez a magyar családoknak!

Elkezdődött a Nemzeti Petíció kézbesítése. A nemzeti petícióval Orbán Viktor meg tudja védeni Magyarország álláspontját a háborúból való kimaradás és a rezsicsökkentés fenntartása ügyében is - mondta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Hír Tv-nek adott keddi interjújában.

Az első Nemzeti Petíciót Orbán Viktor személyesen kézbesítette. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Üzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!

- írja a kormányfő legfrissebb bejegyzésében, amit a közösségi médiában osztott meg.