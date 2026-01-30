RETRO RÁDIÓ

1 millió 400 ezer forintba kerülne ez a magyar családoknak!

Orbán Viktor mindenkit arra kér, hogy töltse ki a Nemzeti Petíciót.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 18:07
Módosítva: 2026.01.30. 18:18
nemzeti petíció Orbán Viktor háború

Elkezdődött a Nemzeti Petíció kézbesítése. A nemzeti petícióval Orbán Viktor meg tudja védeni Magyarország álláspontját a háborúból való kimaradás és a rezsicsökkentés fenntartása ügyében is - mondta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Hír Tv-nek adott keddi interjújában.

Az első Nemzeti Petíciót Orbán Viktor személyesen kézbesítette.
Az első Nemzeti Petíciót Orbán Viktor személyesen kézbesítette. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Üzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!

- írja a kormányfő legfrissebb bejegyzésében, amit a közösségi médiában osztott meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu