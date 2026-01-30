1 millió 400 ezer forintba kerülne ez a magyar családoknak!
Orbán Viktor mindenkit arra kér, hogy töltse ki a Nemzeti Petíciót.
Elkezdődött a Nemzeti Petíció kézbesítése. A nemzeti petícióval Orbán Viktor meg tudja védeni Magyarország álláspontját a háborúból való kimaradás és a rezsicsökkentés fenntartása ügyében is - mondta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Hír Tv-nek adott keddi interjújában.
Üzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Töltse ki a Nemzeti Petíciót!
- írja a kormányfő legfrissebb bejegyzésében, amit a közösségi médiában osztott meg.
