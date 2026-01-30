Szentkirályi Alexandra: És értük kéne meghalnunk és minden pénzünket odaadnunk?

Pontosan tudjuk, hogy ők ezt szeretnék, mi viszont nem szeretnénk, mert tudjuk, hogy egy ukránbarát kormány az mit jelentene Magyarországnak és a magyar családoknak. Azt jelentené, hogy mehetne a magyarok pénze, a magyar családok pénze Ukrajnában, illetve a háborúba való sodródás is sajnos egy reális forgatókönyv lehet abban az esetben. Úgyhogy én meg azt mondom, hogy mi meg dolgozunk azért, hogy Orbán Viktor győzzön, és aki meg imádkozik, az meg ezért imádkozik, hogy maradjon egy olyan magyar kormány, amelyik a magyarok érdekét tartja szem előtt