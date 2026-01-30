RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: És értük kéne meghalnunk és minden pénzünket odaadnunk?

Dmitro Kuleba azért imádkozik, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. A volt ukrán külügyminiszter felháborító szavaira Szentkirályi Alexandra is reagált.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 14:45
Módosítva: 2026.01.30. 15:11
Szentkirályi Alexandra ukrajna Orbán Viktor

„És értük kéne meghalnunk és minden pénzünket odaadnunk? Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter azért imádkozik, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, mert a Tiszától ukránbarát kormányt várnak” – írja Szentkirályi Alexandra legfrissebb bejegyzésében.

Szentkirályi Alexandra
A volt ukrán külügyminiszter felháborító szavaira Szentkirályi Alexandra is reagált
 Fotó: Máté Krisztián/Metropol

Pontosan tudjuk, hogy ők ezt szeretnék, mi viszont nem szeretnénk, mert tudjuk, hogy egy ukránbarát kormány az mit jelentene Magyarországnak és a magyar családoknak. Azt jelentené, hogy mehetne a magyarok pénze, a magyar családok pénze Ukrajnában, illetve a háborúba való sodródás is sajnos egy reális forgatókönyv lehet abban az esetben. Úgyhogy én meg azt mondom, hogy mi meg dolgozunk azért, hogy Orbán Viktor győzzön, és aki meg imádkozik, az meg ezért imádkozik, hogy maradjon egy olyan magyar kormány, amelyik a magyarok érdekét tartja szem előtt

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

 

