"Fűtsék magukat szexjátékokkal" - üzente a fagyoskodó ukránoknak egy politikusfeleség

Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter felesége azt javasolta az áramkimaradások miatt fagyoskodó ukránoknak, hogy vészhelyzet esetén fűtőfunkcióval ellátott szexuális játékszerekkel tartsák magukat melegen - jelentette az Ukranews ukrán hírportál.

"Fűtsék magukat szexjátékokkal" - javasolta a fagyoskodó ukránoknak egy politikusfeleség

A vitatott megjegyzéseit egy podcast-adásban fogalmazta meg a korábbi tárcavezető párja. Svitlana Paveletska egy szexjátékokat forgalmazó üzlet tulajdonosával beszélgetett, amikor a következőket találta mondani:

Vannak olyan szexjátékok, melyek hőmérséklete szabályozható. Ezeket a hideg estékre kifejezetten ajánlom, mert akár 38°C-ra is felmelegítik a testet. Ha nincs fűtés, akkor vibrátorokkal körülveheted magad, és így jól melegen tarthatod magad

Ahogy arra számítani lehetett, Paveletska megjegyzései hamar elterjedezek a közösségi médiában, majd széleskörű felháborodást váltottak ki. Ukrajnában ugyanis az orosz támadások rendszeresen célozzák az energetikai infrastruktúrát, ami áramkimaradásokhoz vezet. Az elmúlt időszakban erőművek, alállomások, hőközpontok rongálódtak meg, ami sok régióban akadozó távfűtést és bizonytalan energiaellátást eredményezett. A lakosság jelentős része kénytelen alternatív megoldásokat keresni a fűtésre, legyen szó generátorokról, fatüzelésről, hordozható kályhákról vagy ideiglenes melegedőhelyekről - írja a Ripost.

Az ukrán energiaválság Kijevben a legdrámaibb. Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere ebben a hónapban nyíltan elismerte, hogy a város mindössze a szükséges villamosenergia-mennyiség körülbelül felével rendelkezik az orosz csapások miatt. Klicsko arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyzetnek már most komoly demográfiai következményei vannak. Elmondása szerint csak januárban mintegy 600 ezer ember hagyta el Kijevet, amely békeidőben körülbelül hárommillió lakosnak ad otthont.

Moszkva mindeközben azzal indokolta a csapásokat, hogy azok válaszlépések voltak az Oroszország területén végrehajtott ukrán támadásokra. Az orosz vezetés szerint ezek az akciók civileket és kritikus infrastruktúrát céloztak, ezért tartották „indokoltnak” az ukrán energetikai rendszer elleni megtorlást.