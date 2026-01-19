Online petíció indult a NAK honlapján az agrárpiac és az uniós gazdálkodók tönkretétele ellen
„Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat!” címmel indított online petíciót a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Az agrárpetíció aláírásával az uniós agrárforrások elvonása, valamint az Ukrajna és a dél-amerikai Mercosur-országokkal tervezett szabadkereskedelmi megállapodás ellen lehet tiltakozni - az egészséges és biztonságos élelmiszerekért.
Mintegy tízezren tiltakoztak 2025. december 18-án Brüsszelben, ám a gazdatüntetésre fittyet hányva az Európai Bizottság kitartott azon szándéka mellett, hogy támogatásokat vonjon el az uniós gazdálkodóktól, szabadkereskedelmi megállapodást kössön a Mercosur-országokkal, amely miatt ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanak be az uniós piacokra az ukrán, illetve dél-amerikai mezőgazdasági termékek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) ezért most agrárpetíciót indított az európai gazdálkodás jövője érdekében.
Brüsszelt hidegen hagyja az uniós gazdálkodók hangja
Közel 10 ezer gazdálkodó tüntetett december 18-án Brüsszelben, hogy kifejezzék tiltakozásukat az Európai Bizottság terveivel, azaz
- az agrárforrások elvonása és azok Ukrajnának történő folyósítása, illetve
- a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodással szemben.
A fenti intézkedések jelentős versenyhátrányt jelentenek a szigorú szabályok szerint termelő uniós gazdálkodóknak. Nekik ugyanis változatlan szabályozás mellett kellene versenyezniük a dél-amerikai és ukrán termelőkkel.
Mindennek pedig hosszú távon az európai emberek isszák meg a levét – szó szerint. Hiszen végső soron ők a fogyasztók, akik így ki lennének téve az élelmiszer-biztonság szempontjából finoman szólva is vitatható minőségű termékek elfogyasztásának.
Az ebben rejlő veszélyeket nemcsak Magyarország ismerte fel, ami jól megmutatkozott a decemberi, brüsszeli gazdatüntetésen is, aminek részeredményeként elhalasztották a Mercosur-megállapodás aláírását.
Január elején azonban az Európai Bizottság feloldotta az olasz vétót a megállapodás aláírása kapcsán, így Magyarország mellett Ausztria, Franciaország, Írország és Lengyelország határozott tiltakozása és Belgium tartózkodása ellenére január 7-én, tanácsi szinten jóváhagyták a megállapodást, amit azóta alá is írtak a felek.
Ez a folyamat, ha megkezdődik, visszafordíthatatlan. Innentől elkezdődne Európa gazdatársadalmának az ellehetetlenülése, miközben az uniós piacot elárasztanák a kívülről érkező termékek. Ez környezetvédelmi és egészségügyi szempontból is elfogadhatatlan, nem csak a gazdák, de az európai, köztük a magyar polgárok számára is
– mondta Jakab István, a MAGOSZ elnöke.
Agrárpetíció és újabb gazdatüntetés jön
Az agrárpiac és az uniós gazdálkodók tönkretétele ellen online petíció indult a NAK honlapján, melynek aláírásával bárki tiltakozhat Brüsszel tervei ellen.
Meg kell védenünk a piacainkat és meg kell védenünk a gazdákat is! Ennek pedig egy fő üzenete van: hogy megvédhessük a fogyasztókat! Mert ha a piacokon túllépünk, akkor a petíciónak a legfontosabb része, hogy megvédjük a forrásainkat, a Közös Agrárpolitika (KAP) intézményét, amely 1962 óta szolgálja az agrárium, a mezőgazdaság, a vidék és a feldolgozóipar működését, hatékonyságát és versenyképességét. Mert az Európai Bizottság ezzel a döntéssel bajba sodorja a következő generációt. Ezért indítottuk el ezt a petíciót
– árulta el Papp Zsolt, a NAK elnöke.
Az európai gazdatársadalom január 20-án kedden Strasbourgban, az Európai Parlament elé vonul tüntetni. A francia gazdaszervezetek, valamint a Copa-Cogeca összeurópai érdekképviselet által szervezett tüntetésen magyar részről a NAK és a MAGOSZ is részt vesz majd – írja a Bors.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre