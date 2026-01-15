RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely bejelentette: nemzeti petíciót indít a kormány

Mutatjuk a részleteket.

2026.01.15.
Létrehozva: 2026.01.15. 10:15
Módosítva: 2026.01.15. 10:42
Szerdán ülésezett a kormány. Csütörtökön délelőtt pedig Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a Kormányinfón tájékoztatott a kabinet döntéseiről.

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely Fotó: Balogh Zoltán /  MTI

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tájékoztatót azzal kezdte, hogy a szerdai kormányülésen megtárgyalták az Európai Bizottság elnökének bejelentéséről. Ennek kapcsán pedig az a döntés született, hogy a kormány nemzeti petíciót indít.

Azt látjuk, hogy a következő, februári rendkívüli Európai Tanács ülésen az Európai Bizottság kész elzálogosítani Európa következő évtizedeit Ukrajna javára

- mondta Gulyás Gergely, aki hozzátette: Nem csak egy 90 milliárd eurós hitelfelvételről beszélünk, Ukrajna további 800  milliárd dollárt követel az európaiaktól.

Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: Ukrajnának ezt a hitelt csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap. Gulyás Gergely hozzátette: ép eszű ember nem hisz ebben.

Magyarország ezért sem kíván részt venni Ukrajna finanszírozásában

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Ukrajna támogatása ellehetetleníti Európa jövőjét, mindezt olyan időkben, amikor a kontinens súlyos versenyképességi hátrányt szenved. Magyarország ezért sem kíván részt venni Ukrajna finanszírozásában. Gulyás Gergely kitért arra, hogy februárban EU-csúcs lesz, április elején pedig választások Magyarországon, amelyen minél nagyobb részvételre buzdított, hiszen nem mindegy, hogy Magyarországnak nemzeti vagy ukránbarát kormánya lesz-e.

„Minden magyar család számára 1,3 millió forint veszteséget jelentene, ha elfogadnánk Ukrajna támogatását” – emelte ki a miniszter.

Benes-dekrétumok: a kormány megvédi a magyarokat, átvállalja a jogi költségeket

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány tárgyalt a Szlovákiával a Benes-dekrétumok hatályának ottani meghosszabbításáról. A miniszter kijelentette: ez nevetséges, a kollektív bűnösség elfogadhatatlan Európában.

Ennek ellenére a szlovák jogi gyakorlatban, például adásvételi szerződések esetén még mindig alkalmazzák. Ez nem egy XXI, századi megoldás

– fogalmazott, majd megjegyezte:

„A II. világháború után a kollektív bűnösségnek tere nem lehet.”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a magyar kormány minden magyar nemzetiségű embernek segítséget nyújt jogai képviseletéhez, annak költségét a magyar állam átvállalja. Ebben a kérdésben a nemzetközi emberi jogi fórumokra is számíthatunk – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Hatalmasat nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke

A kormányülésen a kabinet jóváhagyta a 13. havi nyugdíjak, valamint a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetését is. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban kifejtette: 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal emelkedett. Ez jól mutatja, hogy a kormány nemcsak értékálló nyugdíjakat tudott biztosítani, hanem jelentősen növelte a nyugdíjak vásárlóértékét is.

Indul a napenergia-tárolási program

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hamarosan indul a napenergia-tároló program. Elmagyarázta, hogy a magyar kormány igénylésenként 2,5 millió forintos támogatást nyújt otthoni napenergia-tároló rendszerek telepítéséhez. Egy otthoni napenergia-tároló telepítési költsége 3-3,2 millió forint, a program keretösszege pedig 100 millió forint.

A támogatás igénylése jelentősen egyszerűsödött, mindössze egy két és fél oldalas igénylési lapot kell hozzá kitölteni. A kormány igyekszik gyors döntéseket hozni

– fejtette ki a miniszter.

Hóhelyzetről

A rendkívüli téli hideg és hóhelyzet kapcsán a miniszter arról számolt be az operatív törzs jelentése alapján, hogy a helyzet megnyugtató: a betegellátás zavartalan, a síkosságmentesítés pedig folyamatosan zajlik,

nincs olyan település, amely ne lenne elérhető.

A vasúti és buszközlekedésben előfordulnak kisebb késések, de nagyobb fennakadások nélkül tudnak közlekedni. A vörös kód viszont továbbra is érvényben van, a nagy hideg kockázatot jelent, a szociális ellátó intézményeknek mindenkit be kell fogadniuk.

A Kormányinfót alább tudod visszanézni:

 

