Gulyás Gergely bejelentette: nemzeti petíciót indít a kormány

Szerdán ülésezett a kormány. Csütörtökön délelőtt pedig Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a Kormányinfón tájékoztatott a kabinet döntéseiről.

Gulyás Gergely Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tájékoztatót azzal kezdte, hogy a szerdai kormányülésen megtárgyalták az Európai Bizottság elnökének bejelentéséről. Ennek kapcsán pedig az a döntés született, hogy a kormány nemzeti petíciót indít.

Azt látjuk, hogy a következő, februári rendkívüli Európai Tanács ülésen az Európai Bizottság kész elzálogosítani Európa következő évtizedeit Ukrajna javára

- mondta Gulyás Gergely, aki hozzátette: Nem csak egy 90 milliárd eurós hitelfelvételről beszélünk, Ukrajna további 800 milliárd dollárt követel az európaiaktól.

Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: Ukrajnának ezt a hitelt csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap. Gulyás Gergely hozzátette: ép eszű ember nem hisz ebben.

Magyarország ezért sem kíván részt venni Ukrajna finanszírozásában

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Ukrajna támogatása ellehetetleníti Európa jövőjét, mindezt olyan időkben, amikor a kontinens súlyos versenyképességi hátrányt szenved. Magyarország ezért sem kíván részt venni Ukrajna finanszírozásában. Gulyás Gergely kitért arra, hogy februárban EU-csúcs lesz, április elején pedig választások Magyarországon, amelyen minél nagyobb részvételre buzdított, hiszen nem mindegy, hogy Magyarországnak nemzeti vagy ukránbarát kormánya lesz-e.

„Minden magyar család számára 1,3 millió forint veszteséget jelentene, ha elfogadnánk Ukrajna támogatását” – emelte ki a miniszter.

Benes-dekrétumok: a kormány megvédi a magyarokat, átvállalja a jogi költségeket

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány tárgyalt a Szlovákiával a Benes-dekrétumok hatályának ottani meghosszabbításáról. A miniszter kijelentette: ez nevetséges, a kollektív bűnösség elfogadhatatlan Európában.

Ennek ellenére a szlovák jogi gyakorlatban, például adásvételi szerződések esetén még mindig alkalmazzák. Ez nem egy XXI, századi megoldás

– fogalmazott, majd megjegyezte: