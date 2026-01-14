RETRO RÁDIÓ

Tűzifa, hóhelyzet, csökkenő infláció – Komoly témákkal készül a kormány

Ha szerda, akkor kormányülés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 12:31
Módosítva: 2026.01.14. 14:58
orbán viktor hóhelyzet tűzifa infláció

Orbán Viktor Facebookon osztotta meg, hogy milyen témákra lehet számítani a következő napokban, a kormányülésen és a Kormányinfón.

Orbán Viktor, Fidesz-kongresszus
Fotó: MW

Ha szerda, akkor kormányülés. Tűzifa, hóhelyzet, csökkenő infláció – ezek lesznek ma a fő témák. Hajrá, meló van!

– jelentette be Orbán Viktor.

