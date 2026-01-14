Tűzifa, hóhelyzet, csökkenő infláció – Komoly témákkal készül a kormány
Ha szerda, akkor kormányülés.
Orbán Viktor Facebookon osztotta meg, hogy milyen témákra lehet számítani a következő napokban, a kormányülésen és a Kormányinfón.
Ha szerda, akkor kormányülés. Tűzifa, hóhelyzet, csökkenő infláció – ezek lesznek ma a fő témák. Hajrá, meló van!
– jelentette be Orbán Viktor.
