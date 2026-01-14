Orbán Viktor: Április 12-én erről kell majd dönteni

800 milliárd dollár nem a fán terem meg. Ennyit követelnek az ukránok a következő 10 évre, tőlünk, európaiaktól. Magyarország számára ez több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene.

És hogy mindezt honnan kellene Brüsszel szerint előteremteni?

A teljesség igénye nélkül: elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a CSOK-ot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket. A sort hosszan folytathatnám.

És hogy hol van mindez leírva? Ott van feketén-fehéren az európai szemeszterben, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban.

Nehéz olvasmány, ezért az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket. Precízen, pontosan, oldalszámokkal ellátva. A jelentést ma nyilvánosságra is hoztuk. Itt elérhető: https://cdn.kormany.hu/.../d47f2bc0efa57e25f49ff95fc25c93

Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre.