„Áthuzalozzák a gyerekek agyát, és egyetlen nemzedék alatt megváltoztatják az országok kulturális talapzatát, és ez visszafordíthatatlan. Ez nálunk nem történhet meg” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a legfrissebb videójában a közösségi oldalán.

Orbán Viktor: ezért kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól (Fotó: MW)

Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező. Csipkerózsikából Csipke Józsika, anya és apa helyett két anya. Ezért kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól.

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol egy részletet közölt a Fidesz-kongresszuson elhangzott beszédéből.



