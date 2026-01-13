Orbán Viktor: ezért kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól
Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező – írja a miniszterelnök.
„Áthuzalozzák a gyerekek agyát, és egyetlen nemzedék alatt megváltoztatják az országok kulturális talapzatát, és ez visszafordíthatatlan. Ez nálunk nem történhet meg” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a legfrissebb videójában a közösségi oldalán.
Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező. Csipkerózsikából Csipke Józsika, anya és apa helyett két anya. Ezért kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól.
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, ahol egy részletet közölt a Fidesz-kongresszuson elhangzott beszédéből.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre