Orbán Viktor: ennyire futotta a Tisza párttól

„Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza párttól.” – írta friss Facebook-bejegyzésben Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Ezért vagyunk mi a biztos választás (Fotó: MW)

Majd így folytatta: „Nem is csoda. Napról napra szorulnak. Európa az ukrajnai háborútól hangos. 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától. Minden a brüsszeli háborús terv szerint halad.

Mindenki látja, hogy a háború a legfontosabb sorskérdés, ami Magyarország előtt áll. És erre a Tisza nem mond semmit. Nem mondanak semmit, mert belebuknának. Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani.

Marad a politikai bűvészkedés. Ezért állnak elő napról napra egyre nagyobb képtelenségekkel. Hogy ne kelljen kimondani az igazat: menthetetlenül brüsszel-pártiak. Sebaj. Ameddig ők vergődnek, mi tesszük a dolgunkat. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún. Nem sodródunk és nem hajolunk meg. Ez a különbség. Ezért vagyunk mi a biztos választás.”