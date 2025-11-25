„Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket. Reggel 7, indulás Zalaegerszegre. Flextronics gyárátadó. 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal.” – írja kedd reggel Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán: Háború ide vagy oda, mi tartjuk, amit ígértünk

Majd így folytatja a kormányfő:

„Háború ide vagy oda, mi tartjuk amit ígértünk. Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig. Emeljük a nyugdíjakat, és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét. Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. És a sort hosszan folytathatnám.”

Hiába a jó hírek, nem mindenki örül.

„Támadnak is érte balról a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan. Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az SzJA túl alacsony. De a gazdaságpolitika nem csak a számokról meg a táblázatokról szól. A mi intézkedéseinkben egy közös van: azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár. Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre.”

