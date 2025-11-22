RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ideje, hogy a Bizottság is megértse: nem adjuk Brüsszelnek a magyar emberek pénzét!

Határozott kijelentést tett a miniszterelnök. Orbán Viktor új videóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Ukrajna Ursula von der Leyen Orbán Viktor Európai Bizottság

"Ideje, hogy a Bizottság is megértse: nem adjuk Brüsszelnek a magyar emberek pénzét, hogy aztán azt tovább küldjék Ukrajnába!" - szögezte le a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Ezt mondta el Orbán Viktor

A videóban a miniszterelnök elmondta, elkészült a levél, amelyet Ursula von der Leyennek írt. Hozzátette, háromszor-négyszer is átfogalmazta az üzenetet, amelyet el akar küldeni az Európai Bizottság elnökének.

Ukrajnának joga van folytatni ezt a háborút, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen háborút. Közlöm az elnök asszonnyal, hogy az általa javasolt három pénzadományozási forma egyike sem fogadható el Magyarország számára. Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába. És végül beszélek arról is, amiről lehetetlen nem beszélni, hogy miközben beláthatatlan mennyiségű pénz tűnik el, az európaiak odaküldött pénzéből, az ukrán háborús maffia zsebeiben, lehetetlen, hogy ne folytassunk le tételes vizsgálatot és továbbra is ellenőrzés nélkül öntsük a milliárdokat Ukrajnába

- foglalta össze a levél tartalmát Orbán Viktor.

 

