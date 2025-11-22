RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor megmutatta: ezt gondolják a kisgyermekes magyar családok a háborúról

"Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe!" - írta a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22. 12:22
Orbán Viktor egy három kisgyermekes család példáján keresztül mutatta meg, hogy mit gondolnak a magyar családok a háborúról.

Forrás: Orbán Viktor / Facebook
A Dömötör család három kisgyermeket nevel. A bőrükön érzik a háború hatásait, pedig csak békében és biztonságban, tisztességgel szeretnék felnevelni gyermekeiket. 

Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe!

- írta a miniszterelnök a Facebookon.

