Orbán Viktor megmutatta: ezt gondolják a kisgyermekes magyar családok a háborúról
"Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe!" - írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor egy három kisgyermekes család példáján keresztül mutatta meg, hogy mit gondolnak a magyar családok a háborúról.
A Dömötör család három kisgyermeket nevel. A bőrükön érzik a háború hatásait, pedig csak békében és biztonságban, tisztességgel szeretnék felnevelni gyermekeiket.
Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe!
- írta a miniszterelnök a Facebookon.
