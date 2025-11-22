Szentkirályi Alexandra: Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk!

A francia vezérkari főnök arról beszél, hogy a franciáknak el kell fogadniuk: a közelgő háborúban elveszíthetik a fiaikat.

Ezt megmutattam Szúnyogéknak is, akiknek most volt a 60. házassági évfordulójuk.

József és Anikó nehezen találták a szavakat – nem értették, hogy mondhat bárki ilyet.

Nem szeretnének olyan világban élni, ahol négy unokájuk élete veszélyben forog, és ahol a háborútól kell félniük.

Európa vezetői és a brüsszeli bürokraták minden áron háborúba akarják sodorni a kontinenst.

De ezt meg kell akadályoznunk – magunkért, gyerekeinkért, unokáinkért.





Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk!