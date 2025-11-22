RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk!

Nem babra megy itt a játék.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22. 13:44
Szentkirályi Alexandra Szúnyogéknak is megmutatta, mit mert mondani a francia vezérkari főnök. A reakciójuk döbbenetes volt.

Fotó:  Metropol

A francia vezérkari főnök arról beszél, hogy a franciáknak el kell fogadniuk: a közelgő háborúban elveszíthetik a fiaikat.

Ezt megmutattam Szúnyogéknak is, akiknek most volt a 60. házassági évfordulójuk.

József és Anikó nehezen találták a szavakat – nem értették, hogy mondhat bárki ilyet.

Nem szeretnének olyan világban élni, ahol négy unokájuk élete veszélyben forog, és ahol a háborútól kell félniük.

Európa vezetői és a brüsszeli bürokraták minden áron háborúba akarják sodorni a kontinenst.

De ezt meg kell akadályoznunk – magunkért, gyerekeinkért, unokáinkért.


 

Soha nem volt még ilyen fontos, hogy ellenálljunk a háborúnak, és az eszünkre hallgassunk!

- írta Szentkirályi Alexandra Facebookon megosztott videójában. A felvételen pedig a következőt reagálja a francia vezérkari főnök beszédére, amikor azt megmutatja az idős házaspárnak:

Tehát ez a jóember arról beszél, hogy az a probléma, hogy az európai emberek nem akarják, nem akarjuk feláldozni magunkat. És a gyermekeink elvesztését azt el kell fogadni. 18 és 27 év közötti fiatalok szolgálnak, és ez a nagy baj, jelenleg ez akadályozza Moszkva legyőzését, hogy az európaiak nem fogadják el, hogy a gyermekeiket fel kell áldozni. 

"Én nem tudom. Tehát egy épp ésszel ilyet... Tehát nem hiszem, hogy átgondolja ez az ember, amit mond. Ő biztos nem áldozná föl a saját gyerekét." - reagálta Szentkirályi Alexandrának Szúnyog Andrea.

 Szóval ezért nagyon fontos ez a jövő tavasz tényleg, mert nem biztos, hogy az emberek ezt átérzik tényleg a húsukban, hogy ez is a tét. Mindenki azt hiszi, hogy jaj, csak az a tét, hogy akkor ez az ember vagy az az ember, hát ez sokkal többről szól. Tehát aki átélte, meg akinek megvannak közelebbről ezek a fájdalmak, az tudja, hogy nem babra megy itt a játék.

 

