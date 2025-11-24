Orbán Viktor: Európának a saját érdekeit kell követnie
Fontos üzenetet küldött a miniszterelnök.
„Ma délelőtt részt veszek az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén” - jelentette be legfrissebb, közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor, majd így folytatta a kormányfő:
Ceterum censeo: Európának a saját érdekeit kell követnie. A háborút le kell zárni, Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni
- olvasható a miniszterelnök Facebook-posztjában.
