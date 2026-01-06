Magyarország miniszterelnöke friss videórészletet tett közzé a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóról a Facebook-oldalán. „Azzal kell számolnunk, hogy most már nem egyedül, de még mindig csak néhányan vagyunk olyan országok, amelyek a hadigazdaság, a hadikölcsön, a háborús hadviselés logikája helyett egy teljesen más stratégiát javaslunk az Európai Uniónak, illetve a saját magunk számára. Ez a béke, stabilitás, békekötés és békegazdaság. Legutóbb már hárman voltunk és leszünk még többen is...” – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk. Én már látom a jeleket (Fotó: NurPhoto via AFP)

Egyre többen vagyunk. Én már látom a jeleket.

– írta a videó mellé a kormányfő a Facebook-oldalán.

Nézd meg a teljes videót!

