Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk
Megváltozott minden.
Magyarország miniszterelnöke friss videórészletet tett közzé a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóról a Facebook-oldalán. „Azzal kell számolnunk, hogy most már nem egyedül, de még mindig csak néhányan vagyunk olyan országok, amelyek a hadigazdaság, a hadikölcsön, a háborús hadviselés logikája helyett egy teljesen más stratégiát javaslunk az Európai Uniónak, illetve a saját magunk számára. Ez a béke, stabilitás, békekötés és békegazdaság. Legutóbb már hárman voltunk és leszünk még többen is...” – mondta Orbán Viktor.
Egyre többen vagyunk. Én már látom a jeleket.
– írta a videó mellé a kormányfő a Facebook-oldalán.
