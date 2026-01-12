RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta a Fidesz titkát: erre rajtuk kívül még soha, senki sem volt képes

Az eklézsiát mindig meg kell reformálni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 19:41
választás fidesz Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta miben látja a Fidesz sikerességét.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Fotó: MW

Győztes csapaton ne változtass: tövig koptatott okosság! De aki kigondolta, tudta-e, tudhatta-e, amit mi tudunk? Látott-e olyat, amit mi láttunk? Látott-e zsinórban négyszer, kétharmaddal megnyerni parlamenti választást? Húsz éven át megnyerni minden önkormányzati választást? Uniós csatlakozásunk óta diadalmaskodni az összes európai uniós parlamenti választáson. Nem láthatott ilyet, mert rajtunk kívül erre még soha senki nem volt képes. És jó ideig nem is lesz, ha egyáltalán! Ma 65 régi és 41 új jelölttel kezdjük meg a választási hadjáratot. A győztes csapaton ne változtass elv helyett, én inkább abban hiszek, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb.

- mondta el a miniszterelnök a Fidesz-kongresszuson.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu