Orbán Viktor elárulta a Fidesz titkát: erre rajtuk kívül még soha, senki sem volt képes
Az eklézsiát mindig meg kell reformálni.
Orbán Viktor elárulta miben látja a Fidesz sikerességét.
Győztes csapaton ne változtass: tövig koptatott okosság! De aki kigondolta, tudta-e, tudhatta-e, amit mi tudunk? Látott-e olyat, amit mi láttunk? Látott-e zsinórban négyszer, kétharmaddal megnyerni parlamenti választást? Húsz éven át megnyerni minden önkormányzati választást? Uniós csatlakozásunk óta diadalmaskodni az összes európai uniós parlamenti választáson. Nem láthatott ilyet, mert rajtunk kívül erre még soha senki nem volt képes. És jó ideig nem is lesz, ha egyáltalán! Ma 65 régi és 41 új jelölttel kezdjük meg a választási hadjáratot. A győztes csapaton ne változtass elv helyett, én inkább abban hiszek, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb.
- mondta el a miniszterelnök a Fidesz-kongresszuson.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre