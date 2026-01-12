Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem

Kongresszusán a Fidesz a nyugodt erő képét igyekezett hangsúlyozni, a „világrendetlenség” korában a biztos választás üzenete érthető ellenpont. A kormány- és vezetőképesség, a tapasztalat, valamint a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősége a következő hónapokban felértékelődhet. A kormánypárt támogatottságát azonban a jóléti intézkedések is erősítik, melyek csökkentik a kormánykritikus szavazók protestpotenciálját - fogalmaz a Nézőpont Intézet.

A Fidesz győzelme egyre valószínűbb Fotó: Nézőpont Intézet

Ezzel szemben a Tisza Párt a karácsonyi szünetben sem talált magára tematikusan. A képviselőjelöltek nyilatkozatstopja után minden erejét a „szőlőutcázásra” fordította, de az láthatóan nem volt képes növelni táborát. A kormány rendpárti válasza és a politikusi érintett hiánya sem kedvezett a TISZA Párt politikai haszonszerzési kísérletének. Nem tett jót a párt kampányának Bajnai Gordon bejelentkezése sem. A volt miniszterelnök ma is sok szálon kötődik az ellenzékhez, népszerűsége azonban nagyon alacsony. Csupán a választók 13 százaléka szimpatizál vele, 56 százalékuk azonban nem (11 százalék nem is ismeri).

Fotó: Nézőpont Intézet

Állandósult a Fidesz előnye

Ezek alapján érthető, hogy a pártverseny állása lényegében nem változott, a Fidesz előnye állandósult a karácsonyi szünet alatt. December közepi felmérésünk során a legvalószínűbb listás eredmény a Fidesz esetében 46 százalék volt, ez januárra 47 százalékra emelkedett. Ehhez hasonlóan hibahatáron belüli az elmozdulás a Tisza Párt esetében is, 39 százalékról 40 százalékra változott a támogatottsága.

Egy „most vasárnapi” választáson a Mi Hazánk Mozgalom is bejutna a parlamentbe, legvalószínűbb listás eredménye 6 százalék lenne, a Demokratikus Koalíció azonban változatlanul 3 százalékon áll, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 4 százalékos legvalószínűbb eredményével januárra a küszöb alá csökkent.