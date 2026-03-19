Drograzzia Debrecenben: nigériai dílert fogtak el a rendőrök - Videó

Az információk szerint naponta több vásárló is megfordult a 25 éves nigériai állampolgár debreceni albérletében. Csevegő alkalmazáson keresztül beszélt a vásárlókkal, és ott is egyeztettek időpontot, az átadások pedig gyors ütemben zajlottak.

Debreceni albérletben tartott razziát a rendőrség Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

Debreceni albérletében fogyasztott és kereskedett a droggal

A nigériai állampolgár pár hónapig tudta üzemeltetni az illegális vállalkozását, ugyanis tegnap egy összehangolt akcióban a hajdú-bihari rendőrök elfogták. Átkutatták a debreceni albérletet, és kiporciózott marihuánát, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint pénzt találtak nála.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi nemcsak kereskedett az illegális szerrel, hanem előszeretettel használta is. Erről árulkodott több, mennyezetre akasztott illatosító, továbbá az is, hogy a tűzjelzőt alufóliával és egy zoknival takarta le.

A nyomozók kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Több vásárlóját is elszámoltatták, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük – számolt be róla a Police.hu.