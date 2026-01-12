Orbán Viktor: Újra győzni fogunk!
Lélegzetelállító képeket osztott meg Orbán Viktor a Fidesz-kongresszusról.
A 31. Fidesz-kongresszuson bemutatta a kormánypárt a jelöltjeit január 10-én, szombaton. A lenyűgöző eseményről most újabb képeket közölt Orbán Viktor.
Orbán Viktor képeit itt tudod megtekinteni:
