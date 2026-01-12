Orbán Viktor mindig Magyarország érdekeiért küzd

Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Benjamin Netanjahu, Marine Le Pen, Alice Weidel, Andrej Babis, Alekszandar Vucsics, Herbert Kickl, valamint Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek elnöke is támogatásukról biztosították Orbán Viktor miniszterelnököt.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor új videót tett közzé a Facebook-oldalán. A Fidesz kongresszusán a világ több meghatározó politikusa is méltatta a kormányfőt.

Olyan vezetőknek köszönhetően, mint Orbán Viktor, a Patrióták, a nemzetek és szuverén népek védelmezőinek tábora egyre nagyobb sikereket arat Európában.

– nyilatkozta többek közt Le Pen az Orbán Viktor által megosztott legújabb videóban.