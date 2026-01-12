Orbán Viktor: Amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb

„Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk. És amit vállalunk, azt meg is tesszük.” – írta ki saját közösségi média oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor Fotó: MW

„2010-ben azt vállaltuk, hogy kivezetjük Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra.” - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek.

Orbán Viktor: „Ahogy eddig, úgy ezután is”