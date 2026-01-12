Orbán Viktor: Amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb
Ez ma sorskérdés Orbán Viktor szerint.
„Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk. És amit vállalunk, azt meg is tesszük.” – írta ki saját közösségi média oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
„2010-ben azt vállaltuk, hogy kivezetjük Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra.” - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek.
Orbán Viktor: „Ahogy eddig, úgy ezután is”
Aztán azt is vállaltuk, hogy megvédjük Magyarországot a migrációtól. Az eredményt mindenki ismeri: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Megépítettük a határkerítést, és a folyamatos brüsszeli támadások közepette sem engedtünk be egyetlen illegális migránst sem. De amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés. Sőt, azt sem engedjük, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján. Családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal. Ahogy eddig, úgy ezután is. Higgadtság a viharban, erő nyomás alatt, biztos a bizonytalanban.
