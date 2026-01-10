RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak

„A biztos választás mi vagyunk!” – írta Magyarország miniszterelnöke.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10.
Módosítva: 2026.01.10.
Fidesz-kongresszus 2026 Orbán Viktor

Hatalmas a tét a 2026-os tavaszi választásokon Magyarországon. A 31. Fidesz-kongresszuson bemutatta a kormánypárt a jelöltjeit, kőkemény beszédek sora hangzott el, a fináléban Orbán Viktor miniszterelnök ragadta magához a szót. Magyarország miniszterelnöke egy újabb részletet osztott meg a beszédéből a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Fotó: MW

2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak. A biztos választás mi vagyunk!

– írta Orbán Viktor a videó mellé.

 

