Orbán Viktor: 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak
„A biztos választás mi vagyunk!” – írta Magyarország miniszterelnöke.
Hatalmas a tét a 2026-os tavaszi választásokon Magyarországon. A 31. Fidesz-kongresszuson bemutatta a kormánypárt a jelöltjeit, kőkemény beszédek sora hangzott el, a fináléban Orbán Viktor miniszterelnök ragadta magához a szót. Magyarország miniszterelnöke egy újabb részletet osztott meg a beszédéből a Facebook-oldalán.
2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak. A biztos választás mi vagyunk!
– írta Orbán Viktor a videó mellé.
