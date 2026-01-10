Magasba a zászlókat! Újra győzni fogunk! – Orbán Viktor újabb fotókat posztolt

Számtalan emlékezetes pillanatot tartogatott a jelenlévőknek, illetve a tévében, valamint az interneten közvetített adás nézőinek a 31. Fidesz-kongresszus. Nem csoda, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke nem egy, de mindjárt két fotógalériát is közzétett az eseményről a Facebook-oldalán. Az újabb képcsokor mellé ezt írta a kormányfő: „Magasba a zászlókat! Újra győzni fogunk!”

Újabb fotógalériával jelentkezett a miniszterelnök a 31. Fidesz-kongresszusról (Fotó: MW)

Orbán Viktor 2026-os Fidesz-kongresszusának első fotógalériájáért kattints IDE, a másodikért pedig az alábbi Facebook-posztra!