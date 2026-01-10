„Még mindig izgul beszéd előtt?” – Orbán Viktor a felkészülő sátorban válaszolt

„Felkészülő sátor. Beszéd előtti utolsó pillanatok. Jó lesz.” – írta Orbán Viktor a 31. Fidesz-kongresszuson tartott záróbeszéde előtt a Facebook-oldalán. Igaza lett. A beszéd nagy siker volt. De vajon izgult előtte? Elárulta.

A kormányfő tartotta a Fidesz-kongresszus záróbeszédét (Fotó: MW)

„Ez a 31. Fidesz-kongresszus. Még mindig izgul a beszéd előtt?” – hangzott a kérdés. Mire Orbán Viktor így válaszolt:

Persze. Az mindegy, hogy kicsi, nagy, sokezer vagy éppen csak öt ember, ha mondani akarsz valamit, mindig izgalmas kérdés, hogy sikerül-e jól elmondanod. Nem úgy, hogy neked tetsszen, hanem, hogy aki hallgat, az megértse, hogy amiről beszélek, az neki miért fontos.

S hogy mi a nehezebb a miniszterelnöknek: vitatkozni vagy hasonszőrűek előtt beszélni? Az alábbi videóból ez is kiderül!