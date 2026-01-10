RETRO RÁDIÓ

„Még mindig izgul beszéd előtt?” – Orbán Viktor a felkészülő sátorban válaszolt

A kormányfő tartotta a 31. Fidesz-kongresszus záróbeszédét. Előtte kérdezték.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 18:38
Fidesz-kongresszus Orbán Viktor beszéd

„Felkészülő sátor. Beszéd előtti utolsó pillanatok. Jó lesz.” – írta Orbán Viktor a 31. Fidesz-kongresszuson tartott záróbeszéde előtt a Facebook-oldalán. Igaza lett. A beszéd nagy siker volt. De vajon izgult előtte? Elárulta.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
A kormányfő tartotta a Fidesz-kongresszus záróbeszédét (Fotó: MW)

„Ez a 31. Fidesz-kongresszus. Még mindig izgul a beszéd előtt?” – hangzott a kérdés. Mire Orbán Viktor így válaszolt:

Persze. Az mindegy, hogy kicsi, nagy, sokezer vagy éppen csak öt ember, ha mondani akarsz valamit, mindig izgalmas kérdés, hogy sikerül-e jól elmondanod. Nem úgy, hogy neked tetsszen, hanem, hogy aki hallgat, az megértse, hogy amiről beszélek, az neki miért fontos.

S hogy mi a nehezebb a miniszterelnöknek: vitatkozni vagy hasonszőrűek előtt beszélni? Az alábbi videóból ez is kiderül!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu