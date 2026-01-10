Három szót írt Orbán Viktor – röpködnek a lájkok

Január 10-én, szombaton, a 31. Fidesz-kongresszust követően egy képet és három szót osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Mindez elég volt ahhoz, hogy több ezer lájkot kapjon! Máris mutatjuk a felvételt és a három szót!

Orbán Viktor és a Fidesz jelöltjei (Fotó: MW)

Újra győzni fogunk!

– írta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán.