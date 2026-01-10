RETRO RÁDIÓ

Három szót írt Orbán Viktor – röpködnek a lájkok

A miniszterelnök bejegyzésére rengeteg pozitív reakció érkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 19:21
Fidesz-kongresszus jelöltekkel Orbán Viktor

Január 10-én, szombaton, a 31. Fidesz-kongresszust követően egy képet és három szót osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Mindez elég volt ahhoz, hogy több ezer lájkot kapjon! Máris mutatjuk a felvételt és a három szót!

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Orbán Viktor és a Fidesz jelöltjei (Fotó: MW)

Újra győzni fogunk!

– írta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
