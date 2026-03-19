Torlódás Budapest felé: kamionok karamboloztak az M1-esen
Kamionok ütköztek Mocsa közelében. Műszaki mentést végeznek a tűzoltók az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán.
Egymásba futott két kamion az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 77. és a 78. kilométer között.
Akadozik a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán
Utoléréses baleset történt, amelynél a komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. A rajok áramtalanítják a járműveket. A baleset következtében nagy mennyiségű üzemanyag került az útburkolatra. A mentők is megérkeztek a karambol helyszínére, ahol torlódásra kell számítani - számolt be róla a Katasztrófavédelem.
Hírlevél-feliratkozás
