Az RTL értetlenkedett, Orbán Viktor segített
Frappáns választ adott a miniszterelnök.
„A Tiszát támogató RTL-es riporter nem érti, hogy Orbán Viktor miért állítja a Tiszáról, hogy ukránpártiak. A miniszterelnök frappáns választ adott.” – mondta Deák Dániel A XXI. Század Intézet vezető elemzője.
A Tisza párt európai parlamenti képviselői itt szoktak ülni ukrán mezbe. Hát ők ukrán mezben vannak, nem mi adtuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukránpártiak, ukrán mezt hordanak otthon, vagy nyilvánosan ukrán zászót lengetnek, az szerintem minden magyar számára nyilvánvaló, nincs ezen mit vizsgálgatni.
– segítette ki Orbán Viktor az értetlenkedő RTL-es riportert.
