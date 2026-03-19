Szoboszlai Dominik az apaságról vallott: Ezt szereti a legjobban a Liverpool játékosa
A nemrég édesapává vált sztárjátékos először vallott az apaság örömeiről. Szoboszlai Dominik egy rossz nap után kislánya mosolyában lel boldogságra.
A Liverpool FC futballistája elárulta, mi teszi őt boldoggá egy rossz nap után: Szoboszlai Dominik apaként értette meg, hogy lehet, hogy a nehéz időkben elég a gyermeke mosolya, hogy máris minden szebbnek tűnjön. A sztárjátékos őszintén beszélt a szülővé válás legboldogabb perceiről.
Szoboszlai Dominik elárulta, mit szeret legjobban az apaságban
- Szoboszlai Dominikot kislánya teszi boldoggá egy rossz nap után
- A Liverpool focistája tavaly augusztusban vált apává
- Szoboszlai Dominik és felesége Angliában nevelik gyermeküket
- A focista az apaság minden percében örömöt lel
Szoboszlai Dominik az apaságban találta meg az igazi boldogságot
A magyar válogatott sztárfutballistája 2025 augusztusában vált édesapává, mikor felesége, Buzsik Borka életet adott első gyermeküknek. Habár a pár nem fedte fel kislányuk nevét, valamint tudatosan védik őt a nyilvánosságtól, rengeteg kedves fotót osztanak meg közösségi oldalaikon, melyek tanúsítják, hogy a fiatal szülők a legharmonikusabb és legnagyobb szeretetben nevelik gyermeküket.
Nemrég az Instagramon szegezték a kérdést Szoboszlai Dominiknak, hogy mit szeret legjobban az apaságban, mire a játékos így felelt:
Amit az apaságban a legjobban szeretek, az az, hogy, ha éppen egy rosszabb napom van és utána hazamegyek, akkor egyből elfelejtek minden rosszat és jó kedvem lesz, ahogy meglátom őt
– mesélte vidáman a labdarúgó.
A Liverpool játékosának ítélnék az év édesapja címet
A rajongók szerint keresve sem lehetne jobb édesapát találni a futballistánál, ugyanis nemcsak óvja gyermekét és párját a kamerák kereszttüzétől, hanem minden szabad percét nekik szenteli. A gyönyörű család közösen jár Szoboszlai Dominik focimeccseire, valamint meseszép pillanatokat élnek meg együtt: a focista Instagram-oldalán osztotta meg az első közös karácsonyfa vásárlás meghitt pillanatait, valamint az első közös karácsonyt, melyet először hárman töltöttek együtt.
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka követői rendszeresen halmozzák el a friss szülőket szebbnél szebb bókokkal:
A legszebb család
– írta egy kommentelő.
„Csodálatosak vagytok!”
Ti vagytok a legjobb szülők
– dicsérte meg őket egy másik rajongó.
Szoboszlai Dominik kislánya Angliában nő fel
Szoboszlai Dominik feleségével és gyermekével jelenleg Angliában él, hiszen a magyar játékost Liverpoolba köti karrierje. Noha az év nagy részét a család külföldön tölti, gyakran osztanak meg aranyosabbnál aranyosabb fotókat a közösségi oldalaikon, melyeken Buzsik Borka és a futballista magyar gyökereivel ismerteti meg gyermeküket.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
