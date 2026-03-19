Szoboszlai Dominik az apaságról vallott: Ezt szereti a legjobban a Liverpool játékosa

A nemrég édesapává vált sztárjátékos először vallott az apaság örömeiről. Szoboszlai Dominik egy rossz nap után kislánya mosolyában lel boldogságra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 12:30
család Szoboszlai Dominik Liverpool FC szülőség Buzsik Borka

A Liverpool FC futballistája elárulta, mi teszi őt boldoggá egy rossz nap után: Szoboszlai Dominik apaként értette meg, hogy lehet, hogy a nehéz időkben elég a gyermeke mosolya, hogy máris minden szebbnek tűnjön. A sztárjátékos őszintén beszélt a szülővé válás legboldogabb perceiről.

Szoboszlai Dominik az apaság legboldogabb pillanatairól vallott (Fotó: Andrew Kearns - CameraSport)

  • Szoboszlai Dominikot kislánya teszi boldoggá egy rossz nap után
  • A Liverpool focistája tavaly augusztusban vált apává
  • Szoboszlai Dominik és felesége Angliában nevelik gyermeküket
  • A focista az apaság minden percében örömöt lel

A magyar válogatott sztárfutballistája 2025 augusztusában vált édesapává, mikor felesége, Buzsik Borka életet adott első gyermeküknek. Habár a pár nem fedte fel kislányuk nevét, valamint tudatosan védik őt a nyilvánosságtól, rengeteg kedves fotót osztanak meg közösségi oldalaikon, melyek tanúsítják, hogy a fiatal szülők a legharmonikusabb és legnagyobb szeretetben nevelik gyermeküket.

Nemrég az Instagramon szegezték a kérdést Szoboszlai Dominiknak, hogy mit szeret legjobban az apaságban, mire a játékos így felelt:

Amit az apaságban a legjobban szeretek, az az, hogy, ha éppen egy rosszabb napom van és utána hazamegyek, akkor egyből elfelejtek minden rosszat és jó kedvem lesz, ahogy meglátom őt

– mesélte vidáman a labdarúgó.

A rajongók szerint keresve sem lehetne jobb édesapát találni a futballistánál, ugyanis nemcsak óvja gyermekét és párját a kamerák kereszttüzétől, hanem minden szabad percét nekik szenteli. A gyönyörű család közösen jár Szoboszlai Dominik focimeccseire, valamint meseszép pillanatokat élnek meg együtt: a focista Instagram-oldalán osztotta meg az első közös karácsonyfa vásárlás meghitt pillanatait, valamint az első közös karácsonyt, melyet először hárman töltöttek együtt.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka követői rendszeresen halmozzák el a friss szülőket szebbnél szebb bókokkal:

A legszebb család

– írta egy kommentelő.

„Csodálatosak vagytok!”

Ti vagytok a legjobb szülők

– dicsérte meg őket egy másik rajongó.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya Angliában nevelkedik (Fotó: Instagram/Szoboszlai Dominik)

Szoboszlai Dominik feleségével és gyermekével jelenleg Angliában él, hiszen a magyar játékost Liverpoolba köti karrierje. Noha az év nagy részét a család külföldön tölti, gyakran osztanak meg aranyosabbnál aranyosabb fotókat a közösségi oldalaikon, melyeken Buzsik Borka és a futballista magyar gyökereivel ismerteti meg gyermeküket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
