Szoboszlai Dominik az apaságról vallott: Ezt szereti a legjobban a Liverpool játékosa

A Liverpool FC futballistája elárulta, mi teszi őt boldoggá egy rossz nap után: Szoboszlai Dominik apaként értette meg, hogy lehet, hogy a nehéz időkben elég a gyermeke mosolya, hogy máris minden szebbnek tűnjön. A sztárjátékos őszintén beszélt a szülővé válás legboldogabb perceiről.

Szoboszlai Dominik az apaság legboldogabb pillanatairól vallott (Fotó: Andrew Kearns - CameraSport)

A magyar válogatott sztárfutballistája 2025 augusztusában vált édesapává, mikor felesége, Buzsik Borka életet adott első gyermeküknek. Habár a pár nem fedte fel kislányuk nevét, valamint tudatosan védik őt a nyilvánosságtól, rengeteg kedves fotót osztanak meg közösségi oldalaikon, melyek tanúsítják, hogy a fiatal szülők a legharmonikusabb és legnagyobb szeretetben nevelik gyermeküket.

Nemrég az Instagramon szegezték a kérdést Szoboszlai Dominiknak, hogy mit szeret legjobban az apaságban, mire a játékos így felelt:

Amit az apaságban a legjobban szeretek, az az, hogy, ha éppen egy rosszabb napom van és utána hazamegyek, akkor egyből elfelejtek minden rosszat és jó kedvem lesz, ahogy meglátom őt

– mesélte vidáman a labdarúgó.

A Liverpool játékosának ítélnék az év édesapja címet

A rajongók szerint keresve sem lehetne jobb édesapát találni a futballistánál, ugyanis nemcsak óvja gyermekét és párját a kamerák kereszttüzétől, hanem minden szabad percét nekik szenteli. A gyönyörű család közösen jár Szoboszlai Dominik focimeccseire, valamint meseszép pillanatokat élnek meg együtt: a focista Instagram-oldalán osztotta meg az első közös karácsonyfa vásárlás meghitt pillanatait, valamint az első közös karácsonyt, melyet először hárman töltöttek együtt.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka követői rendszeresen halmozzák el a friss szülőket szebbnél szebb bókokkal:

A legszebb család

– írta egy kommentelő.