„Csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs!” – Fazekas Csilla szívhez szóló dallal üzent

A felvidéki magyarság szimbolikus találkozóhelyén járt Budavár alpolgármestere. Fazekas Csilla az Ismerős Arcok Nélküled című dalával üzent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 08:23
Módosítva: 2026.03.19. 08:31
Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere, Budapest 1-es választókerületében egyéniben induló jelölt hihetetlen tehetséggel énekelte el az Ismerős Arcok Nélküled című ikonikus dalát.

Fotó: Facebook/Fazekas Csilla

Nélküled Pozsonyban. Pozsony, Medikus-kert, Petőfi-szobor. A felvidéki magyarság szimbolikus találkozóhelye. Petőfi ma is összeköti a magyarokat. És az összetartozás tesz minket igazán erőssé. Mert csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs! A fekete szalag és a Nélküled a határon túli magyarok kisebbségi helyzetbe kényszerítése és minden ellenük irányuló lépés ellen, különösen a felvidéki magyarokat érintő Beneš-dekrétumok ellen szól.

– írta közösségi oldalán Fazekas Csilla.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
