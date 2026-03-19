„Csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs!” – Fazekas Csilla szívhez szóló dallal üzent
A felvidéki magyarság szimbolikus találkozóhelyén járt Budavár alpolgármestere. Fazekas Csilla az Ismerős Arcok Nélküled című dalával üzent.
Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere, Budapest 1-es választókerületében egyéniben induló jelölt hihetetlen tehetséggel énekelte el az Ismerős Arcok Nélküled című ikonikus dalát.
Nélküled Pozsonyban. Pozsony, Medikus-kert, Petőfi-szobor. A felvidéki magyarság szimbolikus találkozóhelye. Petőfi ma is összeköti a magyarokat. És az összetartozás tesz minket igazán erőssé. Mert csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs! A fekete szalag és a Nélküled a határon túli magyarok kisebbségi helyzetbe kényszerítése és minden ellenük irányuló lépés ellen, különösen a felvidéki magyarokat érintő Beneš-dekrétumok ellen szól.
– írta közösségi oldalán Fazekas Csilla.
