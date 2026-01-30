Ezt nem láttuk jönni: Gáspár Evelin felbukkant Orbán Viktor oldalán
Fontos dolog miatt találkozott vele a kormányfő.
Mint az ismert Orbán Viktor pénteki napja is mozgalmasan indult. A reggelt a Kossuth Rádióban indította, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! műsorában, de munka utána sem állt meg.
Orbán Viktor: Gyors reggeli egyeztetés a Szijjártó-csapattal
A beszélgetést követően a miniszterelnök egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebből kiderül, hogy Orbán Viktor Szijjártó Péterrel és csapatával egyeztetett. A kormányfő által közzétett képen Gáspár Evelin is feltűnik. A posztból pedig kiderül, hogy Orbán Viktor hamarosan országjárásra indul.
– derül ki a miniszterelnök bejegyzéséből.
