A miniszterelnök hagyományosan pénteken interjút adott a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország műsorának. Orbán Viktor a januári rezsistopról az energiabiztonságról és számos más témáról is elmondta az álláspontját.
A beszélgetés elején a januári rezsistoppal a miniszterelnököt a januári rezsistopról kérdezték. Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány úgy számolt, hogy az intézkedés nélkül a családok 30 százalékkal magasabb fűtésszámlát fizettek volna, ezért döntött úgy a kabinet, hogy 30 százalékos kedvezményt.
Beépült a gondolkodásunkba, hogy van rezsicsökkentés, nem szoktunk arra gondolni, hogy mi lenne velünk nélküle...
- mondta a kormányfő, aki hozzátette: a lengyelek és a csehek is háromszor, négyszer több rezsit fizetnek, mint a magyarok.
„A végső döntés az lett, hogy a januári számla 30 százalékát átvállaljuk, és így mindenki azt érezheti, hogy méltányosan csökkennek a terhei” – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor: Az áprilisi választás tétje, marad-e a rezsicsökkentés
A rezsicsökkentés körüli magyar viták lényege, hogy a Tisza Párt megjelenésével ismét lett egy rezsicsökkentés ellenes párt. Az áprilisi választás tétje, marad-e a rezsicsökkentés
– fejtette ki a miniszterelnök, aki hozzátette: a Brüsszelben zajló vita arról szól, hogy betiltják-e az orosz gáz és olaj vásárlását, ez pedig a rezsicsökkentés végét jelentené. A Tisza is kiállt az orosz energiahordozókról való leállás mellett.
Ez egy nagyon komoly fenyegetés az emberek számára
- jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor elmondta, meg kellett győzni az amerikai elnököt, hogy kapjunk kivételt az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól.
„Meg kellett győzni az orosz elnököt, hogy szállítani fogják a megfelelő mennyiséget, és a török elnökkel is meg kellett állapodni a szállítási útvonalak biztonságáról. Ezek az alapjai a rezsicsökkentésnek” – mondta a miniszterelnök, aki hozzátette a brüsszeli döntéssel szemben pert indít a kormány.
Orbán Viktor kijelentette: A rezsicsökkentést nem lehet fenntartani orosz gáz nélkül, aki mást állít, az hazudik.
Brüsszel és Kijev összejátszik
Brüsszel és Ukrajna között összjáték van. Ennek a példája az orosz energiahordozók behozatalának a tilalma
– mondta a kormányfő, majd megjegyezte, az uniós szerződések rögzítik, hogy minden tagország maga dönt az energiabeszerzéséről.
„Brüsszel és Kijev olyan magyar kormányt szeretne, amely nem áll ellent nekik. Magyarország nem akar fegyvert, katonát küldeni Ukrajnába, és pénzt sem küldönk Kijevbe. Az ukránok érdeke, hogy elvegyék a pénzünket, és 1500 milliárd dollárt követelnek a következő 10 évben. Brüsszel és Kijev nemcsak a magyar energiapolitika megfektetésében érdekelt, hanem egy ukránbarát kormányt szeretnének Magyarországon” – fejtette ki Orbán Viktor, aki hozzátette, a legutolsó tanácsülésen világos lett, hogy 2027-ben fel akarják venni Ukrajnát.
A Tisza Párt híveinek a többsége kiállt Ukrajna uniós tagsága mellett
– mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta: olyan nincsen, hogy egy uniós tag háborúban áll, mert akkor az összes többi ország is háborúban lenne Oroszországgal.
Ukrajna felvételével a régiós mezőgazdaság is komoly veszteségeket szenvedne el
A kormányfő a beszélgetés során felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna Unióba való felvételével a régiós mezőgazdaság is komoly veszteségeket szenvedne el. A miniszterelnök szerint az ukrán felvétel ellen az európai emberek egyre nagyobb része is lázad.
Ez egy nyerhető csata, de először áprilisban kell nyerni, és utána Brüsszelben. Az ukránok nem tudják megvédeni Európát Oroszországot, mert nekünk a NATO határát kell védeni
– mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök hangsúlyozta: az ukrán csatlakozás háztartásonként 1,4 milliós terhet jelentene évenként.
Orbán Viktor elmondta, ha brüsszeli kormány lenne Magyarországon, akkor el fogják venni a pénzt az emberektől. Ettől már elszoktak itthon, mert nemzeti kormány van 2010 óta.
Fegyverpénzről
Orbán Viktor a rendvédelmi dolgozóknak érkező fegyverpénzről elmondta, az érintett dolgozók arra tesznek esküt, hogy az országot megvédik az életük kockáztatásával, vagy feláldozásával.
Nekik extra pénz jár. Legyen szó határvédelemről, vagy utcai szolgálatról. És jól dolgoznak, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa, és a rendőrviccek sincsenek. Ehhez a munkához komoly iskolai végzettség kell, a katonaságnál is komoly előrelépések történtek, a katasztrófavédelemben dolgozók is helyt álltak a hidegben, megérdemlik, hogy ezt az extrapénzt megkapják
– fogalmazott a miniszterelnök.
Az Orbán Viktorral készült teljes beszélgetést alább tudod megtekinteni:
