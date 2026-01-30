A miniszterelnök hagyományosan pénteken interjút adott a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország műsorának. Orbán Viktor a januári rezsistopról az energiabiztonságról és számos más témáról is elmondta az álláspontját.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban Fotó: MTI

A beszélgetés elején a januári rezsistoppal a miniszterelnököt a januári rezsistopról kérdezték. Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány úgy számolt, hogy az intézkedés nélkül a családok 30 százalékkal magasabb fűtésszámlát fizettek volna, ezért döntött úgy a kabinet, hogy 30 százalékos kedvezményt.

Beépült a gondolkodásunkba, hogy van rezsicsökkentés, nem szoktunk arra gondolni, hogy mi lenne velünk nélküle...

- mondta a kormányfő, aki hozzátette: a lengyelek és a csehek is háromszor, négyszer több rezsit fizetnek, mint a magyarok.

„A végső döntés az lett, hogy a januári számla 30 százalékát átvállaljuk, és így mindenki azt érezheti, hogy méltányosan csökkennek a terhei” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Az áprilisi választás tétje, marad-e a rezsicsökkentés

A rezsicsökkentés körüli magyar viták lényege, hogy a Tisza Párt megjelenésével ismét lett egy rezsicsökkentés ellenes párt. Az áprilisi választás tétje, marad-e a rezsicsökkentés

– fejtette ki a miniszterelnök, aki hozzátette: a Brüsszelben zajló vita arról szól, hogy betiltják-e az orosz gáz és olaj vásárlását, ez pedig a rezsicsökkentés végét jelentené. A Tisza is kiállt az orosz energiahordozókról való leállás mellett.

Ez egy nagyon komoly fenyegetés az emberek számára

- jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, meg kellett győzni az amerikai elnököt, hogy kapjunk kivételt az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól.

„Meg kellett győzni az orosz elnököt, hogy szállítani fogják a megfelelő mennyiséget, és a török elnökkel is meg kellett állapodni a szállítási útvonalak biztonságáról. Ezek az alapjai a rezsicsökkentésnek” – mondta a miniszterelnök, aki hozzátette a brüsszeli döntéssel szemben pert indít a kormány.

Orbán Viktor kijelentette: A rezsicsökkentést nem lehet fenntartani orosz gáz nélkül, aki mást állít, az hazudik.