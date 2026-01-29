Orbán Viktor: Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért
„Január 30-ig mindenki megkapja a hathavi fegyverpénzt!”
2026-ban mintegy 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt. Nekik üzent friss posztjával Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Január 30-ig mindenki megkapja a hathavi fegyverpénzt! Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért. Idén közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt. Erőt, egészséget!
– írta közösségi oldalán a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre