Orbán Viktor: Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért

„Január 30-ig mindenki megkapja a hathavi fegyverpénzt!”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 15:29
Módosítva: 2026.01.29. 15:32
Orbán Viktor 2026 fegyverpénz

2026-ban mintegy 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt. Nekik üzent friss posztjával Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

"Orbán Viktor"
(Fotó: NurPhoto via AFP)

Január 30-ig mindenki megkapja a hathavi fegyverpénzt! Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért. Idén közel 80 ezer rendőr, katona, pénzügyőr, határvadász és tisztjelölt kap fegyverpénzt. Erőt, egészséget!

– írta közösségi oldalán a kormányfő.

 

