Orbán Viktor: Nekünk a magyar érdek az első!

Nagy port kavart az elmúlt napokban az ukrán vezetők fenyegetése. Orbán Viktor megtette a szükséges lépéseket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 10:15
„Az elmúlt napokban vezető ukrán politikusok elfogadhatatlan kijelentéseket tettek Magyarországról.” – írja Orbán Viktor személyes Messenger chatcsatornáján

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Tegnap az ukrán nagykövetet bekérette Szijjártó Péter. A kormányülésen első dolgom lesz, hogy meghallgatom a Külügyminisztérium beszámolóját. Magyarország egy szabad és büszke ország, és nekünk a magyar érdek az első!

– írta a csoportban. Korábban megjegyezte Magyarország miniszterelnöke azt is, hogy sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítik el attól, hogy érvényt szerezzen a magyarok érdekeinek. 

„Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában. Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak. És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk.”

– írja korábban Orbán Viktor.

 

