Ezért akarnak egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten

Az ukrán vezetés átlépett egy határt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 07:10
Orbán Viktor ukrajna Európai Unió

“De nem ám a mi hazánkat!” - írja Orbán Viktor a közösségi médiában, hozzátéve, hogy az ukrán vezetés átlépett egy határt. „Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla.”

Az ukrán vezetés átlépett egy határt. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

De minket sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek. Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában. Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak. És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk. Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni. Ezt tudják Ukrajnában is. Ezért akarnak egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon. A válasz Petőfinél.

– írja a kormányfő.

