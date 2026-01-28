Ezért akarnak egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten
Az ukrán vezetés átlépett egy határt.
“De nem ám a mi hazánkat!” - írja Orbán Viktor a közösségi médiában, hozzátéve, hogy az ukrán vezetés átlépett egy határt. „Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla.”
De minket sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek. Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában. Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak. És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk. Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni. Ezt tudják Ukrajnában is. Ezért akarnak egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon. A válasz Petőfinél.
– írja a kormányfő.
